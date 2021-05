Como mejor actor de reparto también están Alan Arkin por Little Miss Sunshine , Jackie Earle Haley por Little Children , Djimon Hounsou por Blood Diamond y Mark Wahlberg por The Departed . Mientras que con Barraza, Kikuchi y Hudson está la coprotagonista de Babel Cate Blanchett, por Notes on a Scandal ; y la niña Abigail Breslin por Little Miss Sunshine .