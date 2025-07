Colombiano es el monarca del inédito panamericano de ciclismo que organizó Costa Rica

En un terreno seco y polvoriento, y bajo un sol abrasador, el colombiano Luis Mejía se coronó como monarca del Campeonato Panamericano de Gravel, que se disputó este sábado 5 de julio en la Hacienda Sol y Mar, en Colorado de Abangares, Guanacaste.

Al llegar a la meta, Luis prácticamente cayó en los brazos de sus colaboradores, y más tarde no dudó en señalar que fue la carrera más dura que había realizado en muchos años, debido a la exigencia del recorrido de 148 kilómetros.

El cafetero, quien compite en Costa Rica con el equipo nacional 7C Pedregal, sostuvo una férrea lucha con el costarricense Paolo Montoya y su coequipero Keiron Solís, de apenas 18 años, quien se quedó con la tercera casilla.

En la rama femenina la vencedora fue la ecuatoriana Michella Molina, seguida de las costarricenses Melissa Ávila y Karla Madrigal.

Los corredores debieron sortear cuestas y tramos muy técnicos en el primer Campeonato Panamericano de Gravel. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En un escenario espectacular, Mejía se proclamó como el primer campeón continental de una modalidad del ciclismo que poco a poco va ganando adeptos en el mundo de los pedales, al combinar una bicicleta de ruta con llantas para ciclismo de montaña, en un recorrido sobre terreno de piedrilla o grava fina.

Luis Mejía y Paolo Montoya marcaron el paso de la competencia desde la segunda vuelta de las cuatro programadas, protagonizando un duelo particular. No obstante, la suerte no acompañó a Paolo, quien pinchó en la tercera vuelta, lo que aprovechó el colombiano para sacar ventaja con cada pedalazo.

Bajo una temperatura superior a los 30 grados, Mejía se vino en solitario, pedaleando a un ritmo constante en un circuito muy rápido, donde debió cruzar una quebrada y ascender un sector muy técnico, hasta completar los cuatro giros y ganar el título continental, en una modalidad que fue inventada en Estados Unidos hace una década.

El ganado de la Hacienda Sol y Mar, fue el principal testigo del paso de los corredores del Campeonato Panamericano de Gravel, en Colorado de Abangares. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mejía, quien en los últimos años ha sido uno de los grandes animadores del mountain bike en Costa Rica, hizo valer su experiencia y su estado físico para salir victorioso en el cuarto evento Panamericano organizado por la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI), y avalado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI).

Luis Mejía y su carrera más difícil

Para el colombiano, fue un evento muy exigente, y la victoria se dio gracias a una buena planificación de carrera y al apoyo del equipo.

“La verdad, hoy fue una de las competencias más exigentes que he hecho en mi vida. Fue mi primera carrera de gravel y fue muy demandante, tanto física como mentalmente, pero al final logramos coronarnos campeones. Me siento muy contento por mi país y por el equipo 7C Pedregal Land Rover”, aseguró Mejía.

Luis explicó que atacó en las subidas junto a Paolo Montoya, pero que, tras el pinchazo en la llanta trasera de este último, pudo trabajar con más tranquilidad y cuidar la bicicleta para tomar diferencia y quedarse con el primer lugar.

Sin duda, el escenario donde se realizó el Campeonato Panamericano de Gravel, en la Hacienda Sol y Mar en Colorado de Abangares, fue espectacular. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Intentamos estar adelante porque es una prueba muy selectiva, donde todos se esforzaron por marcar diferencias. Quisimos hacer una carrera inteligente y estar atentos a todos los detalles, porque fue una competencia de muchas horas”, añadió.

El pedalista colombiano se mostró emocionado por volver a ser campeón panamericano, título que ya había conseguido en la categoría de cross country, y que ahora suma en la modalidad de gravel, representando un logro más en su extensa y exitosa carrera deportiva.