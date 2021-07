A caso es un vocablo que cumple en nuestro idioma diversas funciones. Como sustantivo masculino significa casualidad , aunque, en este sentido, su uso es raro: El acaso ha hecho que nos veamos de nuevo .

Como adverbio de duda, equivalente a quizá o tal vez, presenta un doble matiz, que se expresa poniendo el verbo correspondiente en indicativo o en subjuntivo. Normalmente este aspecto de duda reclama el verbo en subjuntivo: Acaso vuelva un día . Si se usa el verbo en indicativo, quiere decir que la duda ha llegado a ser casi una certeza: Acaso lo saben y no quieren decirlo .

Dentro del contexto anterior se emplea acaso en oraciones interrogativas, con un cierto tono sarcástico, donde la pregunta es meramente retórica: ¿ Acaso yo tengo ese dinero que Ud. me pide? ; lo que, realmente, equivale a afirmar: Ud. sabe muy bien que yo no tengo ese dinero que me pide .

Acaso forma parte de las locuciones conjuntivas si acaso y por si acaso . La primera es la conjunción condicional si que recibe el adverbio modal acaso ( por casualidad ) como simple refuerzo: Si acaso llamara, tome el mensaje . También puede tener el sentido de a lo sumo, en todo caso, cuando mucho : Faltan pocas cuentas por cobrar: cinco o seis, si acaso . Por si acaso se usa generalmente con el significado de por precaución, por si las moscas : No salgas de noche, por si acaso .

El Diccionario panhispánico de dudas académico (2005) confirma estos usos: “ acaso . Como sustantivo masculino, ‘casualidad’: «Quiso el acaso que pocos años más tarde me topara con el propio zar» (Tibón Aventuras [Méx. 1986]). Se emplea más frecuentemente como adverbio de duda, con el sentido de ‘quizá, tal vez’: «El anuncio de su muerte acaso no sea más que un truco» (Gala Petra [Esp. 1980]). Forma parte de las locuciones ‘si acaso’ y ‘por si acaso’... No es correcta su escritura en dos palabras (‘a caso’), por lo que no debe confundirse con la combinación de la preposición a y el sustantivo caso en la locución adverbial a caso hecho (‘intencionadamente’): «Lo asaltan a caso hecho» (Romero Vodevil [Esp. 1979])”.