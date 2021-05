Aeróbicos. In Balance Fitness Studios. San Rafael de Escazú, del Restaurante Pelegrín, 25m al sur y 250m al oeste. Lunes, miércoles y viernes 8:30-9:30 a.m Valor: $30 mensuales una vez por semana y $60 dos veces por semana. Tel. 288-3261.Aikido. Arte marcial japonés. Para unir nuestras propias energías y obtener más eficacia al actuar. Para pequeños y mayores, hombres y mujeres. Academia de Artes Marciales Filosóficas de Nueva Acrópolis Martes y Jueves, de 7 p.m. a 9 p.m. y Sábados, de 9 a.m. a 11 a.m. Mensualidad: ¢3.000. Matrícula gratuita. Hatillo 2, Antigua Alcaldía, 50 m al sur del Colegio Brenes Mesén, frente a la escuela. Tel. 375-3378.