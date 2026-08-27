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Yayoi Kusama, colorida leyenda del arte global, falleció a los 97 años

Yayoi Kusama, referente global del arte inmersivo, falleció a los 97 años. Conozca los detalles sobre el legado de la artista japonesa

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Por Fernando Chaves Espinach

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Francia, París: una enorme escultura con la imagen de Yayoi Kusama fue instalada en la rue du Pont Neuf, entre las sedes de la casa Louis Vuitton y La Samaritaine, en 2023.
Francia, París: una enorme escultura con la imagen de Yayoi Kusama fue instalada en la rue du Pont Neuf, entre las sedes de la casa Louis Vuitton y La Samaritaine, en 2023. (PHILIPPE TURPIN/Photononstop via AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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