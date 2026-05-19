‘Wakesurfing’ con olas infinitas: la nueva aventura acuática en lago del Arenal

El wakesurfing es una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica.

Costa Rica es reconocida mundialmente por sus playas de ensueño y escenarios naturales únicos, un paraíso indiscutible para los surfistas y los viajeros de todo el planeta, quienes se trasladan miles de kilómetros para vivir experiencias únicas o disfrutar de actividades de aventura relajadas o extremas con paisajes inigualables, usualmente capturados en estampas fotográficas casi perfectas para el recuerdo.

Pero este “pequeño gigante” no deja de sorprender a los turistas y siempre se reinventa con nuevas vivencias.

Por un momento, imagínese surfeando sobre olas infinitas en el lago Arenal en una mañana soleada, cielo despejado, las aguas lucen como un espejo interminable, el famoso volcán cónico se siente imponente, con su máximo esplendor, y sirve como un testigo curioso.

Una moderna embarcación produce un oleaje permanente, y una tabla corta especialmente diseñada desplaza al valiente aventurero de manera etérea, casi mágica y sin cables, por un recorrido que posiblemente nunca olvide, por la belleza natural circundante en su visión periférica de 360 grados.

La descripción anterior puede ser superada por la realidad, gracias a la práctica del wakesurfing, una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica, cuyas dimensiones son cercanas a los 80 kilómetros cuadrados y con las condiciones idóneas para la práctica de este deporte de aventura, apto para ser experimentado por un amplio público, desde los expertos competidores internacionales de la disciplina hasta cualquier integrante de una familia de aprendices de todas las edades.

El wakesurfing es una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica. (El Dragón Producciones/ICT)

La aventura inicia cuando los pasajeros embarcan en el Paradero Lacustre, ubicado en la naciente comunidad turística de El Castillo. Esta comunidad enfoca buena parte de su producto turístico en las actividades acuáticas en el lago, y se localiza a pocos minutos de Fortuna de San Carlos.

Inclusive, con la reciente apertura del puente sobre el Río Caño Negro, el acceso a la zona se redujo en más de una hora y treinta minutos desde Monteverde, creando un nuevo corredor turístico para el disfrute de los viajeros amantes de la aventura con espectaculares vistas al coloso.

Olas interminables, experiencia inolvidable

Según indican los lugareños, los representantes de las cámaras turísticas cercanas y la empresa Volcano WaterSports, este es el único lugar del país dónde se practica esta disciplina con todos los requerimientos y condiciones internacionales para su ejecución.

“Este es el deporte más novedoso de las disciplinas acuáticas que se realizan con una lancha de última generación especializada y con tecnología única en Costa Rica para wakesurfing, capaz de crear olas interminables para surfear sin cable” explicó Alexandre Lops, Gerente General de la empresa Volcano WaterSports, organizadora de los tours.

El wakesurfing es una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica. (El Dragón Producciones/ICT)

Lops agregó que “no hay requisitos” para empezar a vivir esta experiencia, solamente “las ganas de vivir algo diferente y nuevo”. Adicionalmente mencionó la presencia en el destino de instructores con experiencia y todo el equipo necesario, así como tablas para principiantes en el también llamado “surf con lancha”.

El experto de origen brasileño y pionero de este deporte de aventura resaltó algunos aspectos que validan por qué se establecieron en uno de los mejores lagos para practicar wakesurfing en el mundo.

“El clima en el lago Arenal es siempre agradable, todo el año. Además, tenemos un volcán maravilloso de fondo escénico para crear imágenes inéditas y que se sienta esa energía volcánica. Además, esta locación permite que la temporada se extienda durante el año entero”, concluyó.

A partir de las definiciones sencillas de los expertos, “el wakesurfing es simplemente surfear usando una tabla especial, en medio de un oleaje creado por un bote a medida que se acelera en el agua”.

También resaltan que, a diferencia del surf, —actividad acuática con alta dependencia de las olas del mar y sus múltiples variables—, en este novedoso deporte de aventura “el oleaje siempre será perfecto”.

El wakesurfing es una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica. (El Dragón Producciones/ICT)

Recomendaciones para los aprendices

En este punto del oleaje surge la más obvia pregunta: ¿Es difícil aprenderlo?

Los facilitadores afirman que existe una divertida y controlada curva de aprendizaje, sin dejar de lado que la experiencia es retadora.

“En el wakesurfing debes mantener el equilibrio, quedarte en la tabla, controlar tu velocidad mientras fluyes en las olas y sigues al bote, poco a poco lo lograrás sin ayuda de una cuerda”, destacó Estefany Rojas, instructora, piloto del bote, comunicadora y guía turística especializada en esta disciplina.

El wakesurfing es una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica. (El Dragón Producciones/ICT)

Si se trata de tips o algunos consejos para los “riders” más neófitos, la instructora sugiere no soltar la cuerda demasiado pronto y controlar la ansiedad de hacerlo, además, sacar provecho de la tensión de la cuerda para dominar el ponerse de pie sobre la tabla.

“La postura y mantener el cuerpo erguido es fundamental para preservar el equilibrio sin importar si te estas acercando un poco al bote”, detalló.

En el caso de la empresa Volcano WaterSports, utilizan la embarcación Super Air Nautique G23 de última tecnología y uno de los modelos más avanzados del mundo para la práctica de deportes acuáticos.

Se trata de un bote de alto rendimiento diseñado para crear olas para surfear “convenientes” de posición y tamaño, generadas a partir de un ordenador interactivo y un software hecho a la medida para cumplir con los objetivos de los “surfistas con lancha” de todos los niveles.

Sin importar si se trata de un experto competidor internacional o un aprendiz entusiasmado, aquellos que se adentren en este deporte recibirán beneficios para la salud física y mental.

“Es un excelente ejercicio cardiovascular y un full mind-body sport. Montarse en una tabla y surfear en estas olas es mejor que correr en el parque, ya que realizas un esfuerzo con brazos, piernas, mantienes los abdominales firmes y una postura correcta, lo cual beneficia el cuerpo en conjunto, todo para recibir una dosis de endorfinas, mientras estableces un reto personal contigo mismo”, explicó Rojas.

Sin duda esta nueva experiencia acuática proyecta atraer cada vez más adepto, como esta ocurriendo en otras latitudes. Además, será una alternativa innovadora en el producto turístico en El Castillo, ampliando la oferta de actividades para aquellos potenciales turistas que visiten el lago Arenal, siempre en búsqueda nuevas aventuras, con las condiciones idóneas para practicarlo durante todo el año y sumado a todo lo anterior: el imponente Volcán Arenal como fondo natural de cualquier vídeo, fotografía digital o selfie.

El wakesurfing es una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica. (El Dragón Producciones/ICT)

Este artículo es una colaboración gratuita.