Áncora

‘Wakesurfing’ con olas infinitas: la nueva aventura acuática en lago del Arenal

Lago Arenal es uno de los mejores del mundo para practicar ‘wakesurfing’, nuevo deporte que combina una moderna embarcación que produce un oleaje permanente, con la adrenalina de surfear sin cables con el volcán de fondo.

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Por Luis Jara Cubillo
El wakesurfing es una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica.
El wakesurfing es una de las más novedosas actividades acuáticas que se practican actualmente en el lago Arenal, el lago artificial más grande de Costa Rica. (El Dragón Producciones/ICT)







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