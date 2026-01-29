Áncora

Visite la nueva exposición gratuita en la Galería UCR de artista nacional sobre la pandemia y lo que sigue provocando en el mundo

La artista nacional Anna Matteucci expondrá en la Galería UCR su proyecto visual Futuro Próximo sobre el confinamiento global de 2020. Conozca los detalles.

Por Carlota Zamora González
Galería UCR Anna Matteucci
La serie muestra la pintura y el dibujo a través de materiales mixtos cómo el grafito, el acrílico, la acuarela, y los lápices de color. (Anna Matteucci/Anna Matteucci)







Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

