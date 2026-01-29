Visite la nueva exposición gratuita en la Galería UCR de artista nacional sobre la pandemia y lo que sigue provocando en el mundo

La serie muestra la pintura y el dibujo a través de materiales mixtos cómo el grafito, el acrílico, la acuarela, y los lápices de color.

La artista nacional, Anna Matteucci Wo Ching, inaugura su proyecto visual en la Galería UCR este jueves 29 de enero a las 10 a. m. Matteucci empezó el proyecto durante el confinamiento global de 2020 dado al coronavirus que instigó la pandemia hace seis años.

Futuro próximo explora “identidades interespecie” entre plantas, animales, y personas que representan “la posibilidad de descentrar la figura humana y cuestionar las jerarquías entre especies”, explica la artista.

La serie pictórica, elegida por el comité seleccionador de la UCR para el nuevo espacio, “examina el estado emocional colectivo surgido ante el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre los cuerpos y los territorios durante la pandemia de COVID-19″.

"Es una proyección gráfica de un momento dónde me cuestiono mucho la representación de lo humano, lo animal, lo vegetal." (Anna Matteucci/Anna Matteucci)

Al preguntarle por que decidió exponer la serie ahora, Matteucci explicó que la pandemia es “un evento que aún no se ha acabado. Todas las transformaciones que trajo continúan y no se han resuelto muchas cosas”. La artista empezó a dibujar durante el encierro mientras miraba las noticias. “Ahora le puedo dar esa lectura en retrospectiva”, añadió.

A pesar de que el fenómeno global se disparó hace seis años, el tema sigue siendo prominente en la actualidad dado al golpe que llevó el sistema educativo, el comienzo del trabajo virtual, la continua circulación de virus, y las secuelas económicas.

“La serie parte de la observación de cómo las políticas sanitarias, la vigilancia tecnológica y el aislamiento social reconfiguraron las nociones de intimidad, vulnerabilidad y contacto“.

La inauguración ocurrirá después de la primera sesión del Consejo Universitario de este año. Podrá visitar las obras en la Galería UCR de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m por los próximos dos meses. Se encuentra en el segundo piso del Consejo Universitario en donde habrá otro artista exponiendo en el tercer piso y un colectivo de grabado estudiantil en el primero.

La investigadora de artes Sofía Vindas Solano describe la serie con “manchas de color vibrantes, atmósferas pictóricas fantásticas y contrastantes, así como la aparición de criaturas imaginarias —seres híbridos, fabulosos— quienes pueblan la historia que la artista nos relata".

Matteucci es además conforma el Colectivo Hapa, junto con otras dos artistas. Hacen proyectos instalativos, visuales, y de archivo en los cuales se enfocan en “narrativas sobre la migración china en Costa Rica desde un punto de vista de las mujeres” dado a su ascendencia china.

La artista también co-gestiona un taller y escuela de arte, Art House Atenas con otro artista costarricense Felipe Keta (Felipe Martínez) en el cual ofrecen una variedad de actividades como clases continuas, proyecciones gratuitas de cine, y talleres diversos.