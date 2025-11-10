Áncora

Villanos en la literatura: ¿Por qué la tradición busca la redención de los malos?

Los villanos de la literatura latinoamericana siempre buscan la redención

Por Fabián Coto Chaves
La literatura en inglés está poblada de protagonistas unánimemente ruines.
La literatura en inglés está poblada de protagonistas unánimemente ruines. (Jurgen Ureña/La Nación)







