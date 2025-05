Vea la película más reciente del ganador de la Palma de Oro en Cannes en plataforma costarricense

El Festival de Cannes del 2025 llegó a su fin y en el palmarés destacaron cineastas cuya obra conocen los espectadores costarricenses. La distribuidora Pacífica Grey trajo a salas ticas la más reciente cinta del ganador de la Palma de Oro y usted la puede disfrutar en casa.

El iraní Jafar Panahi conquistó la Palma de Oro por Un simple accidente, cinta filmada en la clandestinidad tras muchos años de persecución por hacer cine contra las restricciones del régimen. Por primera vez en 15 años, pudo asistir a Francia para recoger su galardón.

Jafar Panahi se convierte en apenas el cuarto cineasta en la historia en triunfar en Venecia, Berlín y Cannes, los tres grandes festivales europeos.

Jafar Panahi con la Palma de Oro, al lado de Juliette Binoche, presidenta del jurado en Cannes 2025. (Festival de Cannes/Festival de Cannes)

En Costa Rica, Pacífica Grey trajo a salas Los osos no existen, ganadora del Premio Especial del Jurado del 2022 en Venecia. También filmada en secreto, se puede disfrutar en la plataforma tica Paci.tv, donde también puede ver la enérgica Hit the Road, de su hijo Panah Panahi.

Otro cineasta cuyo trabajo ha distribuido Pacífica Grey es Kleber Mendonça Filho, quien se llevó el Premio Especial del Jurado en Cannes para continuar la buena racha del cine brasileño. El protagonista de El agente secreto, Wagner Moura (conocido por Narcos), se llevó el galardón al mejor actor.

Wagner Moura en la película brasileña 'El agente secreto'. (Festival de Cannes/Festival de Cannes)

Con Pacífica Grey, Bacurau también estuvo en salas ticas con su sangrienta historia de una presunta invasión extraterrestre en el seidesértico noreste brasileño. La distribuidora había traído al país Aquarius, brillante drama que trajo múltiples laureles a Sonia Braga.

“Esta edición del Festival de Cannes nos generó mucha expectativa y emoción, ya que una gran cantidad de directores que hemos estrenado en la región fueron seleccionados en la Competencia Oficial: cineastas como Kelly Reichardt, Carla Simón, Kleber Mendonça y Jafar Panahi”, dijo Quesada.

Otras cintas laureadas en la selección oficial de Cannes que puede ver en Paci.tv son Annette, The Seed of the Sacred Fig, Four Daughters, Perfect Days, Fallen Leaves, Monster, Close e It Must Be Heaven.

¿Qué es Paci.tv?

“Paci.tv es la plataforma de renta en línea de la distribuidora Pacífica Grey, en donde el público puede encontrar todo nuestro catálogo tras su paso por salas de cine", explica Marcelo Quesada, quien cogestiona la empresa con Karina Avellán.

Según el distribuidor, la plataforma incluye “una nutrida selección de cine centroamericano, costarricense y películas de todas partes del mundo ganadoras en Cannes, Berlinale y los Óscar, a cargo del talento más destacado del panorama internacional”.

La plataforma es accesible desde toda Centroamérica y el precio de renta por película es de $3 (unos 1.500 colones).