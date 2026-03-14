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Utopía y paradoja: ¿Qué nos dice ‘Una batalla tras otra’ sobre cine, política y nuestros ideales?

Se reestrena en el Cine Magaly la película de Paul Thomas Anderson nominada a 13 premios Óscar. Lea este análisis de Jurgen Ureña.

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Por Jurgen Ureña
Una batalla tras otra One Battle After Another Leonardo DiCaprio
Una batalla tras otra One Battle After Another Leonardo DiCaprio (Cortesía Rola/La Nación)







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