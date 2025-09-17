Áncora

Universidad Nacional conmemora 100 años del revolucionario pensador Frantz Fanon

A 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, la UNA celebra su legado. Expertos analizan la influencia de sus ideas sobre el colonialismo y la liberación.

Por Fernando Chaves Espinach
Frantz Fanon nació el 20 de julio de 1925 y falleció el 6 de diciembre de 1961.
Frantz Fanon nació el 20 de julio de 1925 y falleció el 6 de diciembre de 1961. (Verso Books/Verso Books)







Fernando Chaves Espinach

