Universidad Nacional conmemora 100 años del revolucionario pensador Frantz Fanon

Es muy triste, y muy feliz, poder decir que Frantz Fanon sigue plenamente vigente 2025. A cien años de su nacimiento, muchas de sus intuiciones sobre el racismo, el colonialismo y la violencia siguen influyendo sobre los pensadores que intentan explicar el mundo de hoy, y por ello, la Universidad Nacional le dedica un nutrido evento en Costa Rica.

La actividad se celebrará del 17 al 19 de setiembre en Heredia y Limón. Las principales conferencias serán transmitidas por YouTube y Facebook de la Escuela de Filosofía de la UNA.

Frantz Fanon fue un psiquiatra y filósofo político. Nació en 1925 en Martinica, pero se involucró en la liberación de Argelia. De esas experiencias nacieron algunos de sus textos más influyentes, como Piel negra, máscaras blancas (1952) y Los condenados de la tierra (1961).

Más allá de sus contextos específicos, sus ideas continúan inspirando reflexiones sobre el pensamiento colonial y las formas en las que opera el poder en estos contextos. “Fanon también ha sido antecedente clave desde su propuesta de teoría de la liberación para la pedagogía de la liberación del filósofo y educador Paulo Freire y en Centroamérica destaca Martín-Baró, quien retomó y adaptó en muchas de las preocupaciones y herramientas teóricas de Fanon ante la opresión sufrida en otra época y contexto, como lo fue la guerra civil salvadoreña (1979-1992)”, detalla el comunicado de prensa de la Escuela de Filosofía de la UNA.

En el encuentro participan Mireille Fanon Mendés, francesa, abogada y activista internacional antirracista, hija de Fanon; Nelson Maldonado Torres, destacado filósofo decolonial; y Fabián Villegas, cofundador de Contranarrativas, proyecto descentralizado de producción de conocimiento orientado a las epistemologías, narrativas y estéticas anticoloniales y antirracistas desde el Sur Global.

Agenda del encuentro ‘A cien años del nacimiento de Frantz Fanon’