Áncora

Una de las películas más controversiales jamás hechas volverá al Festival de Cannes: ¿Por qué sigue incomodando?

Sección de Cannes Classics mostrará restauración completa de una cinta vetada, vilipendiada y cortada por su blasfemia y sus escenas explícitas. Conozca de qué se trata.

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Por Fernando Chaves Espinach
Vanessa Redgrave en la controversial 'The Devils' (1971), de Ken Russell.
Vanessa Redgrave en la controversial 'The Devils' (1971), de Ken Russell. (IMDB/Warner Bros.)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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