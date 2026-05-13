Áncora

Una de las comedias más populares de Shakespeare brilla en San José: Conozca ‘Mucho ruido y pocas nueces’

Tras gira por Costa Rica, el TNT Theatre Britain presenta dos funciones en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños. Conozca la obra.

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Por Fernando Chaves Espinach
El montaje de 'Mucho ruido y pocas nueces' ('Much Ado About Nothing') de TNT Theatre Britain se puede disfrutar en el Teatro Auditorio Nacional.
El montaje de 'Mucho ruido y pocas nueces' ('Much Ado About Nothing') de TNT Theatre Britain se puede disfrutar en el Teatro Auditorio Nacional. (TNT Theatre Britain/Cortesía de Teatro Espressivo)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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