Una de las comedias más populares de Shakespeare brilla en San José: Conozca ‘Mucho ruido y pocas nueces’

El montaje de 'Mucho ruido y pocas nueces' ('Much Ado About Nothing') de TNT Theatre Britain se puede disfrutar en el Teatro Auditorio Nacional.

La comedia Much Ado About Nothing (Mucho ruido y pocas nueces), una de las obras más populares de William Shakespeare, vuelve a los escenarios costarricenses de la mano de TNT Theatre Britain, agrupación que la ha llevado de gira por distintas localidades del país y que ahora concluye en San José.

La producción, dirigida por el británico Paul Stebbings, ha ofrecido funciones abiertas al público, presentaciones educativas y actividades especiales en espacios poco habituales para este tipo de montajes, incluida la Casona de Santa Rosa.

La obra, presentada en inglés con sobretítulos en español, gira alrededor de los malentendidos, los rumores y las tensiones amorosas entre sus personajes. Aunque fue escrita a finales del siglo XVI, la puesta en escena apuesta por subrayar la vigencia de temas como la reputación pública, la manipulación y la velocidad con que circulan las versiones sobre otras personas.

“La sabiduría de Shakespeare trasciende el tiempo y se manifiesta aquí con una visión extraordinariamente contemporánea sobre la eterna batalla de los sexos”, señaló Stebbings sobre el montaje, que combina humor, música y una puesta ágil orientada a públicos diversos.

Las entradas para las funciones en el Auditorio Nacional (jueves 14 y viernes 15 de mayo) tienen un valor de ₡13.500 más cargos. Se han ofrecido funciones educativas en distintas comunidades.

'Much Ado About Nothing' ('Mucho ruido y pocas nueces') es una comedia de William Shakespeare que se cree fue escrita entre 1598 y 1599. (TNT Theatre Britain/Cortesía de Teatro Espressivo)

Fundada en 1980, TNT Theatre Britain es una de las compañías itinerantes más activas del circuito internacional y mantiene una relación sostenida con Costa Rica desde hace dos décadas. Entre las producciones que ha presentado en el país figuran Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta y Sueño de una noche de verano.

“Shakespeare sigue siendo sorprendentemente actual; los rumores, el amor y los malentendidos siguen definiendo nuestras relaciones; y no es solo un clásico: es una experiencia en vivo, cercana, divertida y profundamente humana”, invita el Teatro Espressivo, que colabora con TNT Theatre Britain en estas producciones.

Las entradas están disponibles mediante la plataforma boleteria.espressivo.cr y consultas adicionales pueden realizarse al WhatsApp 6360-9158.