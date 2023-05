Ucrania, el contexto ruso y sus calamidades

En páginas de este diario se han publicado varios artículos sobre la guerra en Ucrania, en uno de ellos se mencionó ‘la Rus de Kiev’, sin decir de qué se trata. Con este artículo pretendo dar a conocer algunos datos de la historia de la relación de Ucrania con Rusia.

Se dice que el pasado contribuye a entender el presente. En estos días pareciera que se cumple algún pasaje del ‘Apocalipsis’, o hay ausencia de la catarsis humana, o se repite algún episodio de la época antigua cuando no existía el derecho de gentes, cuando los pueblos estaban expuestos a la irrupción de ordaz conquistadoras que arrasaban las ciudades, esclavizaban y hasta exterminaban a sus habitantes, las guerras eran frecuentes, eran muchos los pueblos que vivían a la defensiva.

Pero estamos empezando el tercer milenio de la era común, la humanidad ha superado etapas, tiene más elementos de civilización con valores y experiencias que nos inducen a vivir como mejores seres vivos con inteligencia y sabiduría. Sin embargo, esas virtudes a veces parece que se evaporan y con hechos inverosímiles se manifiestan desaguisados como el promovido por rusos de hoy.

Se estima que más de 6 millones de ucranianos han cruzado la frontera hacia los vecinos Polonia, Hungría y Rumania. Huyen desesperados de la guerra. (ANATOLII STEPANOV/AFP)

La historia de Ucrania y Rusia es larga e interesante, ésta se ha realizado en un amplísimo espacio geográfico en donde artificialmente confluyen dos continentes, territorio puente entre Europa y Asia, cuyo paisaje no las diferencia.

En Europa, entre los meridianos 25 y 60 longitud este, el relieve predominante es una amplísima llanura y zonas boscosas que se prolongan en Asia. En ese espacio por igual, Rusia y Ucrania son una unidad, no hay límites naturales, comparten ríos, algunos de gran extensión que corren de norte a sur, forman arterias de comunicación que unen desde el ártico a los mares Negro y Caspio. Tienen un clima de cuatro estaciones, aunque Rusia es mucho más fría que Ucrania; la tierra de de Ucrania es negra y más fértil que la del norte; y la geografía ha contribuido en la modelación de la humanidad en ambas partes.

En la actualidad una invade a la otra y parece que la primera quiere exterminar a la segunda, sin reparar que Ucrania y Kiev han sido las progenitoras de Rusia, considerando que ahora ambas son dos entidades separadas, pese a que puede decirse que son siamesas unidas por la cintura. No se puede explicar la Historia de Rusia sin mencionar el papel de Kiev en su trama.

Dice el historiógrafo francés Fernán Braudel, que es difícil resumir el pasado de Rusia, este es largo y entrecortado, con diversos vericuetos y aún más, la inmensidad del espacio natural dispersa a la gente y sus costumbres. Por mucho tiempo Rusia no era considerada europea, a pesar de la llegada de “eslavos” del este de Europa, con el tiempo, serán los zares, los que se preocuparon por la europeización y organización de las regiones conquistadas. El gran espacio situado en Europa oriental y el Asia occidental no tiene barreas que impidan el fluir de las gentes, ahí llegaron y se desarrollaron hombres prehistóricos que dieron origen a troncos étnicos que se movieron en varias direcciones.

Al tratar la historia general de Europa, al igual que el resto del mundo, se comienza con la aparición del hombre en la Tierra, la hominización y el hombre inteligente. La Prehistoria fue una gran etapa, alborada de la civilización que dio paso al gran acontecer humano que ha forjado lo que es la historia. El gran territorio ruso-ucraniano registra en su historial el siguiente proceso: I y II milenio a C. fue poblado por gentes procedentes del levante y poniente, su destino fue forjado por la cantidad de pueblos que penetraron, son varias las etnias llegadas y las que se formaron ahí. Destacaré a un conglomerado humano, los Indoeuropeos migrantes venidos de regiones de Asia Central y Europa, avecindados en los Balcanes y Península de Anatolia, más definidos por la lengua y la cultura contribuyeron con la formación de civilizaciones, como la griega, romana y otras, otro aporte la piel blanca.

Entre los grupos que llegaron están los ‘Escitas’, pueblo originario de las praderas asiáticas. Más tarde, en siglo III Ac. aparecieron los ‘sármatas’ procedentes de las orillas del mar Negro dominaron a los escitas, a la vez los Sármatas serán desalojados de Rusia por los ‘Godos” tribales’ de Europa, estos formaron un Estado fuerte en Rusia, el que sucumbió ante la arremetida de los ‘Hunos’, pueblo asiático de origen tártaro que se estableció en las orillas del mar Caspio. En el siglo V A. C. surgieron de ese núcleo varias tribus ‘eslavas’ iguales, de fenotipo caucásico, derivados de la familia Indoeuropea, formando la mayoría poblacional.

De acuerdo con Acnur, desde la Segunda Guerra Mundial la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa. (Diego Herrera Carcedo/Europa Press)

Luego nos encontramos que en el siglo VI D. C. son los eslavos de la familia Indoeuropea instalados en la región de los montes Cárpatos, los que dieron origen a varias ramas que se instalaron en Rusia, se les llamó eslavos orientales y a otro grupo “rusos blancos”. Los eslavos entrabaron contacto con pueblos instalados desde hacía mucho tiempo, se expandieron por el norte llegando hasta los montes Urales, donde se enfrentaron a los ‘Fineses’, otro contingente invasor proveniente de Asia. Hacia el siglo IX D c. los eslavos ocupaban una vasta zona, desde la costa del Mar Báltico bajando hacia el largo río Dniéper que riega Bielorrusia, Ucrania y otras tierras. Estos se mantuvieron en tribus desunidas, sufrieron con los pueblos mongólicos asentados, no les permitieron organizar su gobierno.

En ese siglo IX llegan los ‘Varegos’, Vikingos procedentes de Suecia quienes se establecieron en Nóvgorod, luego se trasladan al sur ocupando Kiev. En 1223 se inicia la penetración ‘Tártara’ de origen Mongol procedentes de Asia central, llegaron en oleadas. Rusia amortiguó en parte los golpes de esos belicosos nómadas y tribales al permanecer más tiempo en su suelo. Por su parte Polonia, con la fuerza, impidió el avance de ellos hacia Europa del oeste.

En ese siglo IX ya existían en Rusia ciudades, siendo Kiev la más antigua, pero la más destacada era Nóvgorod la grande, ciudades diferentes a las del Occidente, situadas en espacios abiertos, más expuestas a los invasores. La geografía, con amplia llanura y ríos, permitían el comercio desde el Mar Báltico hasta el Mar negro, a través él contactaron con Turquía, y por el mar Caspio hacia el este llegando hasta la India. Del Asia Menor penetró su comercio hacia el Mediterráneo, en sus orillas brillaron civilizaciones, en canal hacia el sur de Europa. Los tártaros retrasaron a Ucrania por dos siglos y al desintegrarse se formaron varios pueblos especie de feudos, el más grande de ellos se llamó Rutenia, se puede decir que ese nombre sustituía al de Ucrania. Las calamidades en ese país siguieron, los tártaros acosaban, para enfrentarlos, se unió Rutenia con los ‘Cosacos’ en el siglo XVII.

En 1648 ucranianos y cosacos se rebelaron contra Polonia, que también intervenía en el área. Dicen los antiguos historiadores que Ucrania estuvo bajo la amenaza de tres espadas: la de los tártaros de Crimea por el sur, los poloneses por el oeste y la moscovita por el noreste. Ante tal situación Ucrania tuvo que firmar un leonino tratado que la convirtió en vasalla de Moscú, por lo que pasó a poder de Rusia, pero después en 1764 fue dividida, una parte rusa y la otre polaca. Polonia, Lituania y Rusia intervinieron repetidas veces en Ucrania, afectando su ser.

Rusia por su desarrollo, más que Polonia, influenció la cultura ucraniana. Con su aporte en Ucrania avanzó la ‘rusificación’, la que continuo con el régimen zarista. Con Iván III el área dio importantes avances, creció el Imperio y prosperó. Ucrania fue parte de ese Imperio, estuvo bajo el poder de los zares hasta comienzos del siglo XX. El lapso zarista fue intenso, pero ocasionó retraso y poco progreso. En 1917, al producirse la Revolución de octubre en Rusia, Ucrania se independizó; al año siguiente hizo lo mismo la parte de influencia polaca y austriaca. La suerte de ese país no les deparó del todo tranquilidad: la afectaron la URSS de los bolcheviques y la Polonia comunista. Fue parte del Imperio comunista y marchó al compás de la nueva Rusia alineada con una ideología europea.

Los bombardeos de Rusia en Ucrania comenzaron a inicios de 2022 y hasta la fecha se mantienen. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)

He hecho desfilar a los pueblos que azotaron a Ucrania dejando de lado cantidad de acontecimientos y vicisitudes. Esta reseña nos sirve para destacar que la población contemporánea de Ucrania es multifacética: población y lengua propias, además rusa y otras, en Rusia por su parte hablan: ruso, polaco, bielorruso, búlgaro, húngaro, uzbeco, tártaro, armenio georgiano, etc.

Ucrania es el 2° país más grande de Europa después de Rusia, 603.550 km², con una población de unos 44 millones, diferentes lenguas y por ende costumbres, fue la cuna de la penetración de la religión Ortodoxa. No podemos precisar que hubiera una geopolítica interna. Desde 1991 gozó de soberanía, su desarrollo propio, pero en su territorio quedó mucha de la infraestructura soviética, fábricas y hasta centrales atómicas. Poco ha sido el tiempo de reposo, el 24 de agosto de 1991 el Parlamento declaró a Ucrania emancipada de la URSS, pero luego pasó a formar parte de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) con Rusia como centro, su política exterior ha sido de acercamiento a Europa.

En el año 2014 se agriaron de nuevo las relaciones: Rusia se anexó a la Península de Crimea, que es un apéndice territorial situado al sureste de Ucrania y Volodimir Zelenski consideró que esa era una acción de guerra contra ellos.

10 años antes, en el este, la población pro rusa se declaró independiente de Ucrania, con un referendo. Su idioma es el ruso.

El 24 de febrero de este 2022 Putin dirigió un mensaje a la nación, anunció el inicio de una “operación especial” en el territorio de Ucrania, mencionó aspectos de derecho internacional, la decisión del Consejo de la Federación rusa y un acuerdo diplomático con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Advirtió a terceros países que no interfirieran en ese conflicto, amenazó con una respuesta de Rusia que llevaría a graves consecuencias no ocurridas antes en la historia.

Varios edificios han sido destruidos producto de los bombardeos rusos en Ucrania. (SERGEY BOBOK/AFP)

En el Consejo de Seguridad de la ONU revisaron el problema ucraniano, ahí el representante ruso indicó: “No estamos llevando a cabo una agresión contra el pueblo de Ucrania, sino contra la Junta que tomó el poder en Kiev. Luego de eso, Putin manifestó que actuaban contra los neonazis y evitar un genocidio en el Donbass, a la vez acusó a los gobernantes de Ucrania como una “banda de drogadictos y neonazis”. Como se nota, Putin ha justificado cínicamente la invasión. La guerra iniciada el 24 de febrero llega a hoy con la secuela de grandes destrozos materiales, muertes y enorme sacrificio de una nación que ha sido víctima de decisiones fuera de su alcance y real justificación.

Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos, publicó en 1984 La Verdadera Paz, un libro que en parte dice que con la II Guerra Mundial Europa perdió. Otros autores amplían al considerar que con las guerras todos pierden, pues lo más importante es la paz, toda guerra deja serias consecuencias que perduran. Agrega Nixon que después de 1945 quedó demostrado que la guerra es un recurso que no tiene validez para resolver desavenencias entre estados, ya no debía de ser utilizada.

Lo que está sucediendo en Ucrania amerita mucha reflexión porque no es comprensible la actitud del gobierno ruso para llevar a la altura de nuestros días esa acción bélica, abusando de su poder y desafiando a la humanidad con fútiles y raras razones, acción que afecta a todo el mundo y está destruyendo lo que tanto costó construir.

El conflicto está en camino, las noticias diarias las dan los medios de comunicación, esa versión los romanos la llamaban efeméride, todavía no es historia, falta el cúmulo de tiempo que necita el proceso y pueda ser historiado. Para el futuro las versiones recogerán: el cambio climático, la pandemia del Covid, variedad de conflictos políticos, el populismo contemporáneo, las emigraciones forzadas, la crisis alimentaria, la inseguridad ciudadana, el narco tráfico, etc. Todo lo anterior es trabajo para los historiadores.