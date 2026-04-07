Áncora

‘Tensiones temporales’ reúne dos exposiciones que hablan del futuro y el pasado el arte

Emmanuel Rodríguez y Camila Capra exhiben sendos proyectos en Abra, espacio de arte ubicado en Condominio Las Américas. Conozca las exposiciones.

EscucharEscuchar
Por Oriana Capra
En “Anamorfosis: pequeñas fracturas”, instalada en la sala principal, el artista Emmanuel Rodríguez Chaves explora la imprevisibilidad del futuro.
En “Anamorfosis: pequeñas fracturas”, instalada en la sala principal, el artista Emmanuel Rodríguez Chaves explora la imprevisibilidad del futuro. (Cortesía: Abra Espacio/Cortesía: Abra Espacio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
arte costarricensearte contemporáneoAbra EspacioEmmanuel Rodríguez ChavesCamila CapraOriana Capra

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.