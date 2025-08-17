Áncora

Teatro Abya Yala sale en busca de su tiempo perdido: Proust en escena, títeres y un juego con el pasado

La novela monumental de Marcel Proust vuelve a escena en una obra ganadora del Premio Nacional

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach

Una casa en Combray, un pueblo imaginado hace un siglo, en Normandía. Una calle en Hammond, otro pueblo que no es tal, pero en el estado Nueva York, hace una semana. Un salón en Moravia, hace unos días, muy real, pero por unos minutos transfigurada en otra cosa. Es teatro, que es lo que ocurre cuando dos o más personas se juntan y deciden hacerlo todo posible.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Teatro Abya YalateatroTeatro Eugene O'NeillDavid KorishRoxana ÁvilaMarcel Proust
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.