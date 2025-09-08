Sonia Romero, destacada artista y profesora, falleció a los 96 años

Sonia Romero Carmona, destacada profesora y artista de Costa Rica, falleció a los 96 años, confirmaron familiares y colegas en redes sociales.

La prominente dibujante nació en Belén de Carrillo, Guanacaste, en 1929 y desde los años 60 empezó a destacar, en parte por su trabajo con Grupo Taller. “Aprendí a ver de la mano generosa y sabía del profesor Alexander Bierig”, contaba a la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2005, a propósito de una exposición de su trabajo.

Romero se dedicó a la docencia en la Escuela de Bellas Artes de la UCR por dos décadas, de 1954 a 1978, donde formó a docenas de prominentes estudiantes.

En el 2012, a propósito de una exposición junto a su hija Lorna Benavides en la UCR, decía a Áncora: “El dibujante es algo muy especial. Se requiere talento para ver y hallar lo interior en las figuras que traza, pero. sobre todo, entrega y pasión”.

“No hay nada más bello que la figura humana. Para mí es la culminación de la belleza, y llegar a dominarla es grandioso”, explicaba entonces la artista. Muchas de sus obras más conocidas son detallados dibujos protagonizados por figuras femeninas, firmes en trazos y de gran riqueza expresiva.

Su vela se realizará el 11 de setiembre en San José.

