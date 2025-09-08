Áncora

Sonia Romero, destacada artista y profesora, falleció a los 96 años

Nacida en Guanacaste, fue destacada profesora en la Universidad de Costa Rica y una de las dibujantes más prominentes.

Por Fernando Chaves Espinach
'Mujer dormida', obra de 1978 de Sonia Romero.
'Mujer dormida', obra de 1978 de Sonia Romero. (Galería Valanti/Archivo LN)







