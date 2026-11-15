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Sergio Ramírez ingresa en la RAE y se convierte en el primer centroamericano en ocupar una silla: vea la ceremonia

El escritor nicaragüense tomará posesión de la plaza L, vacante desde la muerte de Mario Vargas Llosa. En su discurso de ingreso, titulado ‘Un novelista ecuménico’, abordará la obra del autor peruano

Sergio Ramírez en Madrid, en el 2021, cuando recrudeció su censura por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Sergio Ramírez en Madrid, en el 2021, cuando recrudeció su censura por parte del gobierno de Daniel Ortega. PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Fernando Chaves Espinach