Sergio Ramírez ingresa en la RAE y se convierte en el primer centroamericano en ocupar una silla: vea la ceremonia

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado ingresará este domingo 15 de noviembre como académico de número en la Real Academia Española (RAE), donde ocupará la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, el 13 de abril de 2025.

Ramírez, de 84 años, será el primer centroamericano en formar parte como miembro de número de la institución dedicada al estudio y la promoción de la lengua española. La ceremonia se celebrará a las 7 p. m. en Madrid. El autor leerá un discurso titulado Un novelista ecuménico, centrado en la obra de Vargas Llosa. El académico Luis Mateo Díez le dará la bienvenida en nombre de la corporación, informó la agencia Efe.

El pleno de la RAE eligió a Ramírez el 21 de mayo de 2026. Su candidatura fue presentada por el director de la institución, Santiago Muñoz Machado; el exdirector Víctor García de la Concha, y el escritor Luis Mateo Díez, ganador del Premio Cervantes 2023. El nicaragüense era el único candidato para ocupar la plaza.

La ceremonia se transmitirá por YouTube.

La elección representa un reconocimiento a una trayectoria de más de siete décadas y a una obra que supera los 70 libros, entre novelas, cuentos, crónicas y ensayos, traducidos a más de 20 idiomas. Ramírez recibió el Premio Cervantes en 2017, el máximo reconocimiento de las letras en español.

Entre sus obras más conocidas figuran Castigo divino (1988), Margarita, está linda la mar (1998), con la que obtuvo el Premio Alfaguara, y Adiós muchachos (1999), libro de memorias en el que reconstruye su participación en la revolución sandinista y su posterior paso por el Gobierno de Nicaragua.

Su trayectoria literaria está estrechamente ligada a la historia política de su país. Participó en la revolución que derrocó a Anastasio Somoza en 1979 y fue vicepresidente durante el primer Gobierno de Daniel Ortega, entre 1985 y 1990. Se distanció del sandinismo y se retiró de la política en 1996 para dedicarse a la literatura.

En 2021, la Fiscalía nicaragüense emitió una orden de detención en su contra por supuesta incitación al odio, tras la publicación de la novela Tongolele no sabía bailar, que aborda la represión política en Nicaragua. Ramírez reside en Madrid desde ese año. En 2023, el Gobierno de Ortega le retiró la nacionalidad nicaragüense. El escritor había obtenido la ciudadanía española en 2018.

Un puente para la literatura centroamericana

La llegada de Ramírez a la RAE también representa un reconocimiento a su labor como promotor de la literatura regional. En 2013 fundó el festival Centroamérica Cuenta, una plataforma de encuentros literarios que busca conectar las voces de la región con otros espacios culturales.

Según la historia institucional del festival, la iniciativa nació como un espacio de diálogo a partir de la palabra y amplió su programación hacia el periodismo, el cine y otras formas de narración contemporánea. Desde 2019, el encuentro se convirtió en itinerante y ha tenido ediciones en Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá y Madrid.

Ramírez ha mantenido además una relación cultural constante con Costa Rica desde los años 60, mediante proyectos editoriales, gestión cultural y colaboraciones con escritores del país, como recordó La Nación al informar sobre su elección para la RAE.

El ingreso del escritor ocurre en un momento especialmente difícil para la vida cultural nicaragüense. La Academia Nicaragüense de la Lengua, de la que Ramírez también es miembro de número, opera actualmente en la clandestinidad, después de las medidas represivas del Gobierno de Ortega.

En 2026, Ramírez recibió también el Premio Ortega y Gasset de Periodismo. Su más reciente novela, La maldición de Ramfis, publicada por Alfaguara, es la cuarta entrega de la serie policíaca protagonizada por el inspector Dolores Morales y se desarrolla en el exilio en Costa Rica.