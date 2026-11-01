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Áncora

‘Vivimos entre esperpentos’: la contundente reflexión de Sergio Ramírez sobre la política y la literatura

El escritor nicaragüense presentó su novela más reciente, ‘La maldición de Ramfis’, en Madrid. Esta es una entrevista exclusiva.

Sergio Ramírez presenta su nueva novela, 'La maldición de Ramfis'.
Sergio Ramírez presenta su nueva novela, 'La maldición de Ramfis'. Alfaguara
Jurgen Ureña

Conversar con el escritor Sergio Ramírez sobre La maldición de Ramfis, su más reciente novela, es un pretexto inmejorable para hablar del exilio y el autoritarismo, de la novela policiaca y su pertinencia en Centroamérica.

Este es el extracto de una conversación que sostuvimos hace algunas tardes en Madrid, en medio de anécdotas y tazas de café, en el apartamento que habitan Sergio y su esposa Tulita.

—La literatura policiaca ha cobrado fuerza en Centroamérica. En Costa Rica, por ejemplo, en las últimas décadas del siglo XX aparecieron dos o tres novelas policiacas, mientras en el primer cuarto del siglo XXI podemos contar más de una docena de títulos.