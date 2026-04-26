Áncora

Daniel Quirós narra un crimen en un Guanacaste que no deja de cambiar: Así es ‘Vientos alisios’

Gentrificación, globalización, destrucción ambiental y un viejo detective decepcionado conforman la nueva parte de la trilogía del personaje de Don Chepe.

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Por Fernando Chaves Espinach
El escritor costarricense Daniel Quirós.
El escritor costarricense Daniel Quirós. (Maricruz Tovar/Cortesía de Daniel Quirós)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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