Roque Dalton fue un hombre complicado de poesía universal: Así se cuenta en nuevo monólogo

El poeta salvadoreño Roque Dalton (1935-1975) vivió intensamente, y de cualquier modo, si no lo había vivido, se lo inventaba. Ahora bien: sí atravesó hechos turbulentos y su poesía dio cuenta de ello, por lo que Janko Navarro quiso traer toda esa energía a escena.

"Creo que Dalton fue el primer poeta que yo leí que me causó risa“, dice Navarro, quien empezó a leer al autor desde su época estudiantil. ”Durante mucho tiempo estuvo dándome vuelta esa idea de hacer algo acerca de la figura de Roque Dalton, porque es un poeta de una alta calidad literaria, ciertamente poco conocido en nuestro medio, sobre todo hoy, y con una vida muy interesante".

De este modo, nace el monólogo Roque, que se presentará en Gráfica Génesis, en San José, el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, ambos días a las 7 p. m. Las entradas valen 7.000 colones y se adquieren al Sinpe Móvil 8732-3663. Es coproducción de Teatro Abya Yala y Máquina Teatro.

Janko Navarro interpreta a Roque Dalton y muchos personajes más en 'Roque'. (Hellen Hernández/Hellen Hernández)

Según Navarro, le atrae que Dalton vivió “una vida muy al extremo, no solamente desde el punto de vista bohemio, sino también desde el punto de vista político, y de las posiciones que él adoptó”. El autor de Taberna y otros lugares y Pobrecito poeta que era yo “no solamente frente a los grupos dominantes, sino frente a sus propios grupos, a los propios grupos de izquierda”.

“(Dalton) era muy crítico, muy ácido y muy incómodo, siempre desde una postura de una rebeldía genuina”, considera Navarro, quien espera llevar esta obra a festivales el próximo año. “Lo hacía no solamente para molestar, sino señalando puntos de contradicción muy grandes, contradicciones que él mismo tenía también, como ser humano”.

Junto con David Korish, de Abya Yala, Navarro empezó a moldear este regreso a las tablas como intérprete, tras unos ocho años dedicado a la dirección. No es ni biografía ni trasunto de Dalton: es un monólogo con varios personajes, algunos son el poeta en distintos momentos, otros las figuras mencionadas en su verso y prosa.

“A veces el actor habla desde Roque, a veces habla desde otras figuras que aparecen también en su vida, y Roque en diferentes momentos y Roque ficcionando sobre su propia vida, porque tenía algo bien particular: componía su vida e iba creando cierta mitología en torno a ella”, afirma Navarro.

“Creemos que es una obra que por su naturaleza muy latina, muy centroamericana, tiene su particularidad, tiene su propia voz, es una voz poco tocada de alguna manera”, considera Dalton. De este modo, esta aventura escénica será una forma de conocerlo y entender ese personaje tan peculiar que construyó.