Revelan el código de vestimenta de la gran gala de la moda y las estrellas anfitrionas

El actor Colman Domingo fue de los más destacados de la Met Gala del 2025.

El primer lunes de mayo, como ya es costumbre, los mundos del diseño, la moda, el arte y la farándula tienen los ojos puestos en la escalinata del Metropolitan Museum of Art. El museo neoyorquino albergará una vez más la Met Gala, una noche benéfica que financia las actividades de su departamento de moda... y que todos siguen de cerca por lo que usan las celebridades.

La gala coproducida por Vogue se celebrará el 4 de mayo e incluye la apertura de la exposición Costume Art (El arte de la vestimenta). Estas muestras son organizadas por el Costume Institute del Met, que opera en gran medida con lo que se recauda en la gala y otras donaciones.

Para ello, se invitan a celebridades anfitrionas y se impone un código de vestimenta, que agita pasiones en el mundo de la moda desde hace dos décadas. Y este año la consigna será tan amplia como desafiante: “Fashion Is Art”, la moda es arte.

Según Vogue, la pauta dialoga con una muestra que explora la “centralidad del cuerpo vestido” a través de representaciones e interpretaciones de la forma humana en la vasta colección del museo. “Integrada por cerca de 400 piezas, la exposición pone en diálogo prendas del Costume Institute con pinturas, esculturas y otras obras que abarcan unos 5.000 años de historia del arte”, explica la revista. Condé Nast, empresa dueña de la publicación, también colabora regularmente con el instituto.

Anuncio de la consigna de la Met Gala 2026, Fashion Is Art. (Metropolitan Museum of Art/Metropolitan Museum of Art)

“Lo que conecta a todos los departamentos curatoriales y a cada una de las galerías del museo es la moda, o el cuerpo vestido”, dijo a Vogue Andrew Bolton, curador del Costume Institute. “Es el hilo conductor que recorre todo el museo, y esa fue realmente la idea inicial de la exposición”.

Cada año, además, se nombran anfitriones que organizan distintos detalles del evento y buscan atraer atención para recaudar más en beneficio de la colección de moda.

Las copresidentas de la Met Gala 2026 serán Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, la editora saliente de Vogue.

Los integrantes del Comité Anfitrión de la gala, copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, incluyen a Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle (sucesora de Wintour), Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult.

Collage: vestido “Delphos”, Fortuny (Italia), Adèle Henriette Elisabeth Nigrin Fortuny y Mariano Fortuny y Madrazo, años 1920. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, donación de Frances J. Kiernan, 2005 (2005.328); estatuilla de terracota de Nike, personificación de la victoria, finales del siglo V a. C. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Rogers Fund, 1907 (07.286.23). Obra de Julie Wolfe. (Metropolitan Museum of Art/Metropolitan Museum of Art)

“Para la exposición inaugural del Costume Institute en las Galerías Condé M. Nast, quise centrarme en la centralidad del cuerpo vestido dentro del museo, conectando las representaciones artísticas del cuerpo con la moda como una forma de arte encarnada. En lugar de priorizar la visualidad de la moda —algo que a menudo ocurre a expensas de lo corporal—, Costume Art privilegia su materialidad y la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que vestimos”, agregó Bolton en un comunicado de prensa del Met.

“La apertura de las nuevas galerías marcará un momento decisivo para el departamento, uno que reconoce el papel fundamental que la moda desempeña no solo dentro de la historia del arte, sino también en la cultura contemporánea”, finalizó.