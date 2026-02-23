Áncora

Revelan el código de vestimenta de la gran gala de la moda y las estrellas anfitrionas

El Metropolitan Museum of Art revela el tema de la Met Gala en mayo, el gran encuentro donde estrellas, artistas y filántropos reúnen dinero para el Costume Institute.

Por Fernando Chaves Espinach
Met Gala 2025
El actor Colman Domingo fue de los más destacados de la Met Gala del 2025. (ANGELA WEISS/AFP)







Met GalaMetropolitan Museum of ArtmodaVogue
Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

