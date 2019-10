La perezosa Cherry se balancea un tronco en medio del bosque, a su ritmo. La vemos en blanco y negro; luego, a través de filtros de separación de colores, su movimiento se marca en la película de 16 mm, lento, casi imperceptible. Irrumpe en la selva Unchained Melody (Melodía desencadenada): “Time goes by, so slowly / And time can do so much…”. Con el filme now, at last! (2019, Ben Rivers) hay que pasar bastante tiempo, pues premia emular la paciencia de la perezosa. Ella no sabe que ahora la vemos en el town hall de Berwick-upon-Tweed, al norte de Inglaterra, muy lejos de su hogar en Puerto Viejo (Limón, Costa Rica).