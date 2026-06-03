Recorrido nocturno en cementerio de Heredia rescatará historias de mujeres que marcaron a Costa Rica

Un 19 de mayo de 1987, se declara Patrimonio Histórico Arquitectónico, la Antigua Escuela República Argentina, conocida hoy en día Centro Cultural Herediano Omar Dengo.

El Cementerio Central de Heredia volverá a convertirse en escenario de memoria e historia con una nueva edición de los Recorridos Históricos 2026, iniciativa del Centro Cultural Herediano Omar Dengo que este año dedicará una de sus jornadas al legado de mujeres que dejaron una huella en la educación, la cultura, el servicio público y el desarrollo social de Costa Rica.

La actividad, titulada Mujeres que hicieron historia, se realizará el viernes 5 y el sábado 6 de junio, a las 6 p. m. cada jornada, y permitirá a los asistentes conocer la trayectoria de seis figuras vinculadas a Heredia y al desarrollo del país: María Isabel Acuña Arias, conocida popularmente como Niña Marisa; Evangelina Solís Salvatierra; Esmeralda Gutiérrez Flores; María Antonieta Campos Aguilar; Eda Rondelli Montarini y Emma Gamboa Alvarado.

La propuesta forma parte de una serie de cinco recorridos históricos programados para este año y busca acercar al público a personajes que contribuyeron a construir la identidad herediana desde distintos ámbitos.

Entre las homenajeadas destaca Emma Gamboa Alvarado, una de las figuras más influyentes de la educación costarricense durante el siglo XX. Escritora, pedagoga y reformadora educativa, su trabajo ayudó a transformar la enseñanza primaria y dejó una huella duradera en la formación de generaciones de estudiantes.

También se recordará a María Isabel Acuña Arias (1941-1954), conocida como la Niña Marisa, considerada desde 2018 por el Vaticano como “Sierva de Dios”. Conocida por su fe, se convirtió en uno de los personajes populares más reconocidos de Heredia.

El camino a la santificación de la Niña Marisa (María Isabel de Jesús Acuña Arias), Sierva de Dios. (Cortesía)

A diferencia de las visitas convencionales a sitios patrimoniales, estas experiencias utilizan el espacio del cementerio como punto de partida para reconstruir historias personales y colectivas que forman parte de la memoria local.

La participación es gratuita y abierta al público. Los organizadores recomiendan asistir con zapatos cómodos, abrigo y sombrilla o capa en caso de lluvia.

La actividad se realizará en el Cementerio Central de Heredia y tendrá una duración aproximada de dos horas.

El Centro Cultural Herediano Omar Dengo es una entidad adscrita a la Municipalidad de Heredia dedicada a la promoción de actividades artísticas, patrimoniales y educativas en el cantón.