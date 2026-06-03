Áncora

Recorrido nocturno en cementerio de Heredia rescatará historias de mujeres que marcaron a Costa Rica

De Emma Gamboa a la Niña Marisa, esta actividad del Centro Cultural Herediano Omar Dengo ofrece una experiencia única de la historia de la provincia y el país.

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Por Fernando Chaves Espinach
Un 19 de mayo de 1987, se declara Patrimonio Histórico Arquitectónico, la Antigua Escuela República Argentina, conocida hoy en día Centro Cultural Herediano Omar Dengo.
Un 19 de mayo de 1987, se declara Patrimonio Histórico Arquitectónico, la Antigua Escuela República Argentina, conocida hoy en día Centro Cultural Herediano Omar Dengo. (Municipalidad de Heredia/Municipalidad de Heredia)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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