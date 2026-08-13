Áncora

‘Rebelión en la granja’ toma el Teatro Espressivo: La enérgica adaptación que cuestiona al poder

Lo que George Orwell escribió en 1945 como una sátira política se siente incómodamente cercano, y el Teatro Espressivo mete las manos entre el heno, las ovejas y la manipulación

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Por Roger Bolaños Vargas
Lo que George Orwell escribió en 1945 se sigue sintiendo incómodamente cercano, y el Teatro Espressivo mete las manos entre el heno y la manipulación
La adaptación de 'Rebelión en la Granja' en el Teatro Espressivo plantea una sátira política que pone a reflexionar a los espectadores. (Andrey Gamboa/Teatro Espressivo)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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