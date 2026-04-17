Áncora

Rafael Iglesias, pionero de la cultura nacional: Una semblanza de su trabajo y aportes

El presidente entre 1894 y 1902 dejó una importante obra pública, que se repasa en este artículo para fortalecer su memoria.

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Por Emiliano Céspedes-Pol
Rafael Iglesias Castro fue presidente de Costa Rica entre 1894 y 1902.
Rafael Iglesias Castro fue presidente de Costa Rica entre 1894 y 1902. (Dominio público/Wikimedia Commons)







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