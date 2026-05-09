Áncora

¿Qué contarán los abuelos de hoy? ‘El aire tiene memoria’, nuevo libro de Jurgen Ureña

El escritor Fabián Coto comenta el nuevo libro de relatos de Jurgen Ureña.

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Por Fabián Coto Chaves
'El aire tiene memoria' es un libro de Jurgen Ureña con ilustraciones de José Pablo Ureña.
'El aire tiene memoria' es un libro de Jurgen Ureña con ilustraciones de José Pablo Ureña. (Abyad/Cortesía de Abyad)







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