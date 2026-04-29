Áncora

Premio Centroamericano de la Literatura Infantil premiará historias arraigadas en nuestro contexto

Se realizará la quinta edición de este premio regional entre abril y agosto, junto con más de 12 organizaciones de fomento cultural de Centroamérica.

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Por Sebastián Araya Delgado
Algunas ganadoras del Premio Carmen Lyra de literatura infantil han recibido varios premios.
Algunas ganadoras del Premio Carmen Lyra de literatura infantil han recibido varios premios. Imagen con fines meramente ilustrativos. (Editorial Costa Rica/Editorial Costa Rica)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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