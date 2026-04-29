Premio Centroamericano de la Literatura Infantil premiará historias arraigadas en nuestro contexto

Algunas ganadoras del Premio Carmen Lyra de literatura infantil han recibido varios premios. Imagen con fines meramente ilustrativos.

La organización Libros para Niños lanzó, en sus redes sociales y sitio web oficial, la convocatoria a la quinta edición del Premio Centroamericano de Literatura Infantil. Esta convocatoria literaria busca que la niñez de la región tenga acceso a más y a mejores historias surgidas de su propio contexto cultural que estimulen su formación como lectores.

La convocatoria está dirigida a escritores y escritoras centroamericanas mayores de 18 años de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice y Panamá. En la promoción del premio participan reconocidas instituciones culturales, organizaciones de fomento de la lectura y de la literatura infantil, editoriales, librerías, Bibliotecas Nacionales y más entes de todos los países de Centroamérica.

“El concurso consiste en la creación de una narrativa de tema libre, dirigida a un público lector de hasta 8 años. La presente convocatoria estará vigente durante cuatro meses, del 21 de abril al 20 de agosto de 2026”, informó Gloria Carrión, directora ejecutiva de Libros para Niños.

El autor cuya obra sea seleccionada como ganadora, obtendrá un premio monetario de $1,000 y la publicación de la obra, editada por Libros para Niños. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 16 de octubre de 2026, a través de los canales oficiales de Libros para Niños. El jurado estará conformado por reconocidos especialistas en literatura infantil de la región; su composición se mantendrá en reserva hasta la publicación del resultado.

Libros para Niños es una organización sin fines de lucro que desde 1993 promueve “el amor por los libros y la lectura en la niñez” con la “firme convicción de que leer obras de calidad contribuye a transformar la vida del lector y favorece el espíritu crítico.

Hasta febrero 2023, operó durante 30 años en Nicaragua período en que logró atender anualmente a un promedio de 20-000 niños y niñas en actividades de promoción de lectura realizadas en alianza con diversos actores locales,

En el 2023, Libros para Niños fue nominada al Premio Astrid Lindgren y tuvo que salir de Nicaragua. A partir de entonces tiene su sede en Costa Rica, desde donde sigue impulsando acciones de fomento a la literatura infantil y a la lectura. El Premio Centroamericano de Literatura Infantil tiene su origen en el concurso nacional “La Cabra Antonia” (2003–2012) impulsado por Libros para Niños en Nicaragua. A partir del 2013, el concurso se amplió a otros países de la región, convirtiéndose en el primer certamen de literatura infantil de Centroamérica .

Estos son algunos de los ganadores anteriores:

● 2013: Alberto Pocasangre (El Salvador), Donde nacen las sirenas.

● 2016: Alberto Sánchez Argüello (Nicaragua), Ítaca.

● 2019: Roxana Méndez (El Salvador), El mercado.

Premio recibido por el ganador del concurso Premio Centroamericano de Literatura Infantil (Redacción LPN/Redacción LPN)

Si desean participar, se deberán enviar las obras en físico a: Costa Rica, Premio Centroamericano de Literatura Infantil, Biblioteca Nacional de Costa Rica / Atención Laura Rodríguez, Paseo Las Damas, costado Norte Parque Nacional, San José, Costa Rica Teléfono: +506 8364 3781

A continuación, las bases del concurso: