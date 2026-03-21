Áncora

Para paliar el desamparo: Una historia del Hospicio de Huérfanos

El Hospicio de Huérfanos, el monumento al fundador de Cartago, paradójicamente, está en San José.

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Por Andrés Fernández

Estudiante del Seminario Mayor en el San José del general Tomás Guardia, el colombiano Manuel Sinisterra cuenta sobre una “magnífica donación” que recibió por entonces su casa de estudios:








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