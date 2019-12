Este yo disgregado e inquieto se multiplica aún más en su recorrido por los estantes atiborrados de curiosidades médicas y también en las salas de aeropuertos. En su hambrienta curiosidad, recopila observaciones científicas y notas de viaje como impulsada por un renovado impulso enciclopédico; pero en su amplitud y desagregada subjetividad (“Borro de mis mapas lo que me hiere”), subraya más bien la futilidad de esta empresa. No se puede conocer todo. Todo peregrinaje apunta a otro, no a su conclusión. Cada camino empieza y concluye bifurcándose en otro.