No todo es un mundo insectario: hay terrenos quemados, terrenos abandonados y, sobre todo, terrenos anegados por ese elemento natural tan prominente en este libro de relatos: el agua. En estas narraciones, esa todopoderosa y vital molécula es símbolo perenne, amenaza constante, fuerza incontrolable. El agua es la llegada al territorio misterioso de lo desconocido: “Entonces me topé con el mundo frío y con la soledad más acuosa, igualmente fría, con la constatación muy metálica y pútrida de que él no estaba, no podía estar”, relata el narrador emigrado de Amor. De hecho, el subtítulo de este cuento central –gozne que une las dos grandes puertas que son la primera y la tercera parte del volumen– es Un cuento lluvioso. El agua, de esa forma, es el material que amarra estos trece relatos temibles, ya sea como lluvia perenne que acentúa los colores y la desviación de las luces de los raquíticos alumbrados públicos, ya como río crecido que arrastra los cuerpos de los seres amados, o como agua sobre la que se navega o a la cual se emigra en los pueblos costeros.