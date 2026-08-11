Novela costarricense revive a Pancha Carrasco durante la guerra contra los filibusteros

En 1994, la Asamblea Legislativa la declaró “Defensora de las Libertades Patrias”.

El periodista y escritor Otto Vargas anunció el lanzamiento de la novela La señora y el Minié: Pancha Carrasco y la patria en armas, publicada por Editorial Abyad y que será presentada el 29 de agosto durante la Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2026.

El drama vivido por Francisca “Pancha” Carrasco, reconocida como heroína nacional por su participación en la Campaña Nacional de 1856-1857, es el centro de la nueva novela del escritor costarricense.

La novela recrea la participación de Carrasco en la guerra contra los filibusteros y combina acontecimientos históricos con elementos de ficción. La historia comienza en abril de 1856, cuando Carrasco llega a Rivas, Nicaragua, como parte del Ejército Expedicionario costarricense.

En la novela se narra el momento en que la protagonista es asignada como cocinera del Estado Mayor. Aunque inicialmente permanece alejada de los combates, las circunstancias la llevan a involucrarse directamente en el enfrentamiento armado.

Otto Vargas es el autor del libro 'La Señora y el Minié'. (ABYAD/ABYAD)

Vargas explica que para escribir la novela mantuvo como referencia los acontecimientos registrados durante la Campaña Nacional, pero recurrió a la ficción para llenar los espacios que la documentación histórica deja abiertos.

“Si bien la novela guarda el rigor histórico de los hechos registrados durante la campaña contra los filibusteros entre 1856 y 1857, me di la oportunidad de acudir a la ficción para contar una historia de la manera en que a Pancha Carrasco le hubiera gustado. Si la historia es para los historiadores, que la fantasía sea para los escritores”, afirmó el autor.

“La obra busca presentar a la heroína nacional no solamente desde sus acciones durante la guerra, sino también desde otras facetas de su vida”, agrega.

El prólogo fue escrito por Tomás Federico Arias Castro, escritor, profesor universitario y presidente del Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica. Arias destaca en el texto la representación de Carrasco como una mujer cuya valentía estuvo presente tanto durante los episodios militares como en su vida cotidiana.

“Con el sugestivo nombre de La señora y el Minié, don Otto titula y, sobre todo, logra amalgamar, en dos palabras concretas, el aspecto esencial de su vida”, escribió Arias.

Otto Vargas es el autor del libro 'La Señora y el Minié'. (ABYAD/ABYAD)

La señora y el Minié se suma a la producción literaria de Otto Vargas, quien anteriormente publicó las novelas La hora del compadre: el asesinato de Parmenio Medina y Bolero en sepia.

Vargas también es autor de la crónica El Psicópata: los expedientes desclasificados, publicada por EUNED.

Anote la fecha

La señora y el Minié: Pancha Carrasco y la patria en armas será presentada el sábado 29 de agosto, a las 3:30 p. m., en los stands B23-B24 de la editorial Abyad, durante la Feria Internacional del Libro de Costa Rica (FILCR) 2026.

La FILCR 2026 se realizará del 22 al 30 de agosto en la Antigua Aduana de San José. La entrada será gratuita.