Áncora

Novela costarricense revive a Pancha Carrasco durante la guerra contra los filibusteros

El libro ‘La señora y el Minié: Pancha Carrasco y la patria en armas’ será presentado en la Feria Internacional del Libro

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora
En 1994, la Asamblea Legislativa la declaró “Defensora de las Libertades Patrias”.
En 1994, la Asamblea Legislativa la declaró “Defensora de las Libertades Patrias”. (Gonzalo Morales Sáurez/Pintor)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Campaña Nacional 1856-1857Otto VargasPancha CarrascoLa señora y el Miniéguerra contra los filibusteros
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.