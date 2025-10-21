Áncora

No basta con imprimir libros: ¿Cómo promover el trabajo editorial hoy?

Marianela Camacho, de la Editorial de la Universidad Nacional, reflexiona sobre la difusión del conocimiento en un panorama desafiante para las publicaciones.

EscucharEscuchar
Por Marianela Camacho Alfaro
Feria Internacional del Libro con su dia de inauguración
Apertura de la más reciente Feria Internacional del Libro de Costa Rica, en el Centro de Convenciones, Heredia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
literaturaediciónmercadoconocimiento

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.