Murió pionera de la música electrónica, una artista que afinó el sintetizador como instrumento

La compositora francesa Éliane Radigue, figura fundamental de la música contemporánea y pionera de la creación electrónica experimental, falleció este 23 de febrero a los 94 años.

La artista deja una huella profunda y singular en la historia sonora del siglo XX y XXI. Su obra, construida con paciencia extrema y una atención casi meditativa al sonido, redefinió las posibilidades de la escucha y del tiempo musical.

Radigue inició su trayectoria en los años 60, en un contexto dominado por lenguajes tecnológicos y mayoritariamente masculinos. Tras formarse en el estudio de Pierre Schaeffer, encontró su voz propia a través de la cinta magnética y, más tarde, del sintetizador modular ARP 2500, con el que desarrolló largas composiciones basadas en drones, microvariaciones y resonancias apenas perceptibles. Su música exigía una escucha atenta, corporal, alejada de la narrativa tradicional.

Durante décadas, su trabajo circuló en márgenes reducidos, pero con una influencia silenciosa y persistente. A partir de los años 2000, nuevas generaciones de músicos experimentales redescubrieron su obra, reconociendo en ella una precursora de estéticas contemporáneas vinculadas al minimalismo, la música ambiental y la exploración espiritual del sonido.

“El tiempo, el silencio y el espacio son los factores principales que constituyen mi música”, dijo Radigue a The New York Times en una semblanza de 2022. “El espacio que estremece, como un aliento suave, induce levemente las vibraciones del silencio, convirtiéndose en sonido”.

En sus últimos años, la compositora abandonó progresivamente los dispositivos electrónicos para escribir obras acústicas pensadas en estrecha colaboración con intérpretes específicos. Ese giro no fue un abandono de su lenguaje, sino una extensión de su pensamiento; entendió el sonido como fenómeno vivo, en transformación constante, sostenido por la respiración y la escucha compartida.

“Yo solo estaba cortando, empalmando y editando cinta”, contó en una entrevista con The Guardian en 2011. “En ese momento el universo de la música electrónica era totalmente masculino, pero yo estaba encantada de hacer cualquier cosa que me pidieran. Estaba allí para aprender, y aprendía haciendo, como una aprendiz. En realidad no estaba estudiando música electrónica. El estudio estaba en contra de la música electrónica y a favor de la música “concreta”: una idea simple de tomar sonidos reales y manipularlos cortando, empalmando, editando, ralentizando, y así sucesivamente", dijo en esa entrevista.