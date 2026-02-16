Murió a los 96 años uno de los grandes documentalistas de la historia del cine

El cineasta Frederick Wiseman en la New York Public Library, tema de una de sus grandes películas documentales.

El ir y venir de los miles de usuarios de la Biblioteca Pública de Nueva York, uno de los grandes sistemas de bibliotecas del mundo. El crisol cultural de Jackson Heights. Un vistazo de cuatro horas y media al gobierno de Boston. Menus-Plaisirs — Les Troisgros, un minucioso retrato de un restaurante de alta cocina. Frederick Wiseman, uno de los grandes cineastas del mundo, quiso contarlo todo y casi lo logró.

Este lunes 16 de febrero, el director estadounidense falleció a los 96 años, según informaron múltiples instituciones y medios cinematográficos. Seguía muy activo realizando sus prolongadas películas sobre las instituciones y espacios propios de la sociedad estadounidense, su gran por cinco décadas.

Frederick Wiseman empezó su carrera en medio escándalo por su primer largometraje, Titicut Follies (1967), un retrato estremecedor del Hospital Estatal de Bridgewater para criminales con trastornos mentales en Massachusetts.

Esa cinta sigue siendo la única película prohibida en Estados Unidos por motivos distintos de la obscenidad, la inmoralidad o la seguridad nacional, pues fue vetada por presuntamente violar la intimidad de los pacientes. Finalmente fue exhibida en EE.UU. en 1991.

Desde entonces, realizó múltiples películas con ese estilo “observacional”, de documentales que prefieren que sus temas hablen por sí solos. “El enfoque del director se mantiene en líneas generales igual: una filmación de estilo cinéma vérité durante muchas horas, que luego se edita de manera meticulosa para construir retratos complejos y de múltiples capas de los sujetos en cuestión", escribía recientemente la curadora Sandra Hebron.

“Aunque siguen presentes las cuestiones de democracia, jerarquía y desigualdad, estas películas posteriores también transmiten un profundo respeto por las personas que trabajan para crear arte, así como una fascinación por quienes conforman su público”, añadió la especialista.

Captura de pantalla de 'Titicut Follies' (1967), de Frederick Wiseman. (Frederick Wiseman/Zipporah Films)

Películas destacadas de Frederick Wiseman