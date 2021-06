Mimian Hsu exhibe esta identidad híbrida en dos exposiciones colectivas internacionales que repasan las relaciones entre Asia y América Latina. La primera, The Sun Teaches Us That History Is Not Everything (curada por Raphael Fonseca), se exhibe en la Osage Art Foundation de Hong Kong; es la primera vez que la artista expone en Asia. La otra exposición, Soul Mining, es itinerante: empezó en el Arizona State University Art Museum, está en el Vincent Price Art Museum de Los Ángeles y, a finales de año, irá a San Francisco, al Chinese Culture Center de la ciudad con el barrio chino más antiguo de Estados Unidos. La curaduría es de Julio César Morales y Xiaoyu Weng.