Áncora

Marca costarricense abre concurso para diseñar la tabla de skate de su 20.º aniversario

La marca costarricense de skateboard premiará con ₡250.000 la propuesta ganadora, que formará parte de su colección 2026-2027.

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Por Sebastián Araya Delgado
Tienda NASIONAL SB abre concurso para diseñar la tabla conmemorativa
Tienda NASIONAL SB abre concurso para diseñar la tabla conmemorativa por el 20 aniversario de la empresa. (NASIONAL SB/NASIONAL SB)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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