Marca costarricense abre concurso para diseñar la tabla de skate de su 20.º aniversario

Tienda NASIONAL SB abre concurso para diseñar la tabla conmemorativa por el 20 aniversario de la empresa.

La marca costarricense NASIONAL Skateboards lanzó una convocatoria nacional dirigida a artistas, diseñadores y personas creativas interesadas en participar en la creación de una tabla conmemorativa por el 20.º aniversario de la empresa.

Bajo el lema “Diseñá una tabla para la historia”, el concurso busca seleccionar una propuesta gráfica original que será producida como parte de la colección oficial de aniversario de NASIONAL para el período 2026-2027.

La iniciativa forma parte de las actividades con las que la marca celebrará dos décadas de trayectoria dentro de la cultura skate costarricense, un recorrido que inició en 2007 con el objetivo de consolidar una marca nacional dedicada al skateboard.

Con el paso de los años, NASIONAL amplió su alcance más allá del deporte para convertirse en un espacio de encuentro para artistas, músicos, fotógrafos, diseñadores y representantes de diversas expresiones de la cultura urbana independiente.

Según informó la organización, la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 1.º de julio de 2026. Una vez cerrado el período de recepción de propuestas, un proceso de selección interna elegirá el diseño ganador tomando en cuenta criterios como originalidad, impacto visual y viabilidad de producción.

La persona seleccionada recibirá un premio de ₡250.000, una tabla física fabricada con su diseño y el reconocimiento como artista ganador de la colección conmemorativa de NASIONAL.

Los organizadores señalaron que la iniciativa busca reconocer el talento creativo existente en el país y fortalecer el vínculo histórico entre el skateboarding, el arte y la comunidad que ha acompañado el crecimiento de la marca durante los últimos 20 años.

Las bases del concurso, así como los requisitos de participación y detalles para la presentación de propuestas, están disponibles a través de los canales oficiales y redes sociales de NASIONAL Skateboards.

Para más información puede ir a su sitio web.