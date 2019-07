La ópera, rotulada por Puccini como tragedia japonesa, es en la práctica la transformación vital (y musical) de una niña de corta edad. El hecho de que ella nazca, viva, goce, sufra, espere y muera bajo el Imperio del Sol Naciente, no es otra cosa que su circunstancia –hubiese afirmado Ortega y Gasset–. El compositor no tuvo mayor problema al delinear su proceso de transformación: la niña ingenua de mediados del primer acto da paso a la mujer apasionada del dúo de amor; al igual que la madre esperanzada que otea el horizonte, deriva hacia la mujer pletórica de dignidad, que decide morir con honor cuando advierte que no puede continuar viviendo sin su tutela.