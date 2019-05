En su casa había una biblioteca heredada de sus tíos. Expresó que se trataba de “libros que para mí eran inalcanzables aunque yo no tenía una sed de lectura impresionante; por eso, yo leía cuanta cosa cayera en mis manos aunque no entendiera. Recuerdo particularmente que allí había una edición de Caperucita roja, con unas ilustraciones cuyo lobo feroz todavía me desvela por las noches. Había una versión de Pinocho, por ejemplo, la clásica, la original, sin variaciones”.