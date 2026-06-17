Áncora

Los recuerdos de la danza costarricense vuelven al escenario con ‘Texturas de la memoria’

La propuesta reunirá cuatro piezas representativas de distintas etapas de la danza contemporánea nacional y se presentará del 19 al 21 de junio en el Teatro de la Danza.

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Por Sebastián Araya Delgado
La agrupación independiente de danza contemporánea IMAGOdanza
La agrupación independiente de danza contemporánea IMAGOdanza (DANZAU PRODUCCION/DANZAU PRODUCCION)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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