Los recuerdos de la danza costarricense vuelven al escenario con ‘Texturas de la memoria’

La memoria de la danza contemporánea costarricense regresará a los escenarios este mes con la temporada Texturas de la memoria, una propuesta de la agrupación IMAGOdanza que reunirá cuatro obras representativas del repertorio nacional en el Teatro de la Danza.

Las funciones se realizarán los días 19, 20 y 21 de junio y tendrán como eje central la recuperación de piezas que marcaron distintas etapas del desarrollo de la danza contemporánea en Costa Rica, desde la década de 1970 hasta la actualidad.

La temporada coincide con el aniversario número 33 de Texturas Urbanas, obra creada por el coreógrafo Luis Piedra y estrenada en 1993. Considerada una de las piezas más reconocidas de la danza costarricense, la obra volverá a escena en un remontaje que permitirá revisitar temas sociales y humanos que, según sus creadores, mantienen vigencia más de tres décadas después de su estreno.

Junto a esta pieza se presentarán Aproximaciones 1, 2 y 3 (1974), de Cristina Gigirey; La Mujer Rota (1988), de Maureen Llewelyn Jones; y Coraje (2021), del coreógrafo Rogelio López, fundador de DanzaCor y de Danza Universitaria, además de ganador del Premio Nacional de Cultura Magón.

Texturas de la memoria, una propuesta de el grupo IMAGOdanza que reunirá cuatro obras. (DANZAU PRODUCCION/DANZAU PRODUCCION)

La selección ofrece un recorrido por distintas generaciones de creadores y evidencia la evolución de la danza contemporánea en el país, desde los primeros procesos de consolidación del movimiento hasta propuestas más recientes.

Para Luis Piedra, director de IMAGOdanza, la iniciativa responde a la necesidad de preservar el repertorio coreográfico nacional y mantener vigentes obras que forman parte de la historia cultural costarricense.

“Estas obras pertenecen a distintas épocas y sensibilidades, pero continúan dialogando con nuestro presente. Más que una reposición, esta temporada es una invitación a reencontrarnos con creaciones que han contribuido a construir la historia de la danza contemporánea en Costa Rica”, afirmó.

Otro de los elementos distintivos de la temporada será la participación conjunta de intérpretes provenientes tanto de agrupaciones independientes como de compañías estatales, una colaboración poco frecuente que busca fortalecer los vínculos entre distintas generaciones y sectores de la danza nacional.

Las presentaciones tendrán lugar el viernes 19 y sábado 20 de junio a las 7 p. m., mientras que la función del domingo 21 se realizará a las 6 p. m. en el Teatro de la Danza.

Las entradas tienen un costo de ₡12.000 para público general y ₡6.000 para estudiantes y personas adultas mayores. Los boletos pueden adquirirse mediante SINPE Móvil o directamente en la boletería del teatro antes de cada función.

Texturas Urbanas y La Mujer Rota son dos de las cuatro obras que se presentaran en el Teatro de la Danza. (DANZAU PRODUCCION/DANZAU PRODUCCION)