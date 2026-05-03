‘Los asesinatos en el distrito Catedral’: Una novela futurista sobre la condición humana

Imagen ilustrativa. ‘Los asesinatos en el distrito Catedral’ es una novela futurista, pero algunas de sus descripciones no son muy lejanas a lo de hoy.

En el año 35 del siglo XLI ocurre el quinto asesinato de una anciana, esta vez en el Parque Los Mangos. El jefe de psiquiatras forenses, Fernández, está obsesionado por Freud. Sí, Sigmund. También por desenmascarar la identidad del asesino.

A la vez, Otero, jefe de investigadores, tiene la firme convicción de que Fernández es el criminal. Figurará más adelante Juana, que anda tras su hermano, pues ha perdido su rastro desde que fue asesinada.

Esta compleja trama sucede en un distante futuro. En San José centro no ha pasado nada ni arquitectónica ni urbanísticamente, pues todas las referencias espaciales no cuentan con una descripción muy diferente de las que hoy tienen. Aunque los autos vuelan, en el cielo.

Los cambios que son más perceptibles en la narración son propiciados por el cambio climático, la contaminación de aguas y aire, la radiación solar y otros efectos de la destrucción de los ecosistemas. Este medio viciado, contaminado, nauseabundo y escaso de luz alumbra la naturaleza de las personas e instituciones; es decir, es lo mismo que hoy.

Existe un submundo habitado por personas con anomalías genéticas excluidas de la sociedad; una horda de marginales de la calle y un planeta ubicado a 2.000 años luz, denominado Kepler-186F, habitado por mujeres y escasos hombres.

Las únicas diferencias en el paisaje que no son visibles son los túneles que surcan e interconectan la ciudad por debajo de las alcantarillas y singularidades en el espacio-tiempo que funcionan como agujeros de gusano para viajar al futuro o al pasado. Estas últimas se replican en la narración, con reiteraciones y explicaciones para reconectar las diferentes historias, o en las ambigüedades mismas del lenguaje que deben ser aclaradas.

No escasea lo literario. La autora logra imágenes poderosas desde la primera página: “Los vidrios, como dientes rotos después de una pelea a puñetazos, quedaron esparcidos sobre la acera…”.

La novela está compuesta por unidades fragmentarias puertas en el tiempo por las que el asesino escapa de la mirada del lector y en su búsqueda, entretejidas se bordan las principales ideas, por medio de la construcción psicológica y reflexiva de los personajes, la voz misma del narrador y los acontecimientos que transcurren.

'Los asesinatos del distrito Catedral', novela de María Flórez-Estrada Pimentel. (La Nación/La Nación)

Instrospección

Dada su importancia y el énfasis narrativo, destacan tres aspectos:

a. Las contribuciones a la discusión del papel de las mujeres en la sociedad, elaboradas por las propias mujeres durante los últimos doscientos años, en las ideas de Mary Wollstonecraft, Micaela Bastidas y otras, en contraposición a las ideas de algunos pensadores masculinos y machistas;

b. Las reflexiones sobre los comportamientos éticos de los personajes, que traen a colación a Freud, Hobbes, Aristóteles, Parfit, y paro de contar.

“’No está bien tener derechos sobre las otras personas’, les dije tanto a Hobbes como a Freud… como se lo había dicho antes a aquel griego ocioso al cual corresponde, en buena medida, el origen de la confusión.”

c. Una pugna sobre las ideas judeocristianas del pecado que parte de la envidia como la madre de los siete pecados capitales que se sintetiza en:

“Todo pecado es la transgresión de la prohibición de rebelarse contra la injusticia”.

Dilemas

“Los asesinatos en el distrito Catedral” plantea dilemas que retan al pensamiento social y filosófico, pero esto no disminuye el placer por una trama policial futurista que siente el ciudadano común.

Algunos ejemplos:

a. Es un mundo en el que las personas puede adquirir la fachada que deseen, aunque no han logrado suplantar a las mujeres (consecuente con la idea principal); es un mundo en que se vive con el riesgo de la ambigüedad de lo aparente:

“…apropiarse de la identidad de las mujeres había sido la máxima aspiración de conquista… hasta que se habían topado con la contundencia de la menstruación.” ;

b. La crítica abierta a la burocracia y a las instituciones revela la condición humana:

“Las autoridades engañaban a la gente diciéndoles que el color rojizo (de las aguas)… se debía a las herrumbradas tuberías…Acueductos y Alcantarillados las iría reemplazando por tuberías inoxidables…”;

c. Se registra una alerta ambiental y sanitaria sobre el impacto del cambio climático y de nuestras acciones sobre el medio ambiente.

“El frente frío número 555.554… sacudía a… San José parecía una mancha de tinta negra…”

La ciencia ficción toma protagonismo en tanto la obra se desarrolla en un futuro lejano; existen innovaciones técnicas de las que se apropia el ser humano en términos físicos o funcionales, viajes espacio-temporales o acciones que demoran nano o femtosegundos. Sin embargo, me reservaré el desenlace final para que usted vaya a la librería y rapte la obra.