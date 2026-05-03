Áncora

‘Los asesinatos en el distrito Catedral’: Una novela futurista sobre la condición humana

José Francisco Correa escribe sobre la primera novela de María Flórez-Estrada Pimentel. Conozca el libro.

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Por José Francisco Correa
Imagen ilustrativa. ‘Los asesinatos en el distrito Catedral’ es una novela futurista, pero algunas de sus descripciones no son muy lejanas a lo de hoy. (Rafael Pacheco Granados)







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