Áncora

Llegó la temporada de ‘Un Cuento de Navidad’ al Teatro Espressivo

Disfrute de obra teatral esta Navidad en el Teatro Espressivo. Conozca los detalles y promociones para toda la familia.

EscucharEscuchar
Por Carlota Zamora González
Un Cuento de Navidad Teatro Espressivo
Bernardo Quesada y Jaime Gamboa han fusionando ritmos latinos con la atmósfera victoriana para acercar la historia al corazón costarricense. (Andrey Gamboia/Espressivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Un Cuento de NavidadTeatro EspressivoEbenezer ScroogeRodrigo DuránCarlos Alvarado
Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.