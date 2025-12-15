Llegó la temporada de ‘Un Cuento de Navidad’ al Teatro Espressivo

Bernardo Quesada y Jaime Gamboa han fusionando ritmos latinos con la atmósfera victoriana para acercar la historia al corazón costarricense.

Este diciembre podrá ver el espectáculo, Un Cuento de Navidad que celebra 18 años en el Teatro Espressivo. Esta temporada dirigida por el actor-director, Rodrigo Durán Valverde, rinde homenaje al actor, Carlos Alvarado, por cumplir una década interpretando al personaje principal, el odioso Ebenezer Scrooge.

Del 12 al 28 de diciembre podrá aprovechar del espectáculo en el centro comercial Momentum Pinares cuyas entradas las puede conseguir en el sitio web del Teatro Espressivo.

En la obra podrá escuchar la música original en vivo de Bernardo Quesada con letras de Jaime Gamboa que han fusionando ritmos latinos con la atmósfera victoriana.

Esta versión basada en el clásico navideño original de Charles Dickens y la versión teatral de Paul Stebbings, invita al público a redescubrir la historia del viejo avaro que desprecia la Navidad y vive consumido por su ambición, hasta que tres fantasmas —el de las Navidades Pasada, Presente y Futura— lo llevan a enfrentar sus errores y a comprender que nunca es tarde para cambiar. Con humor, ternura y emoción, Un Cuento de Navidad nos recuerda que la generosidad y la compasión son las verdaderas riquezas de la vida.

“El mensaje de Dickens sigue siendo tan necesario hoy como hace más de siglo y medio: la posibilidad de cambiar, de abrir el corazón, de mirar al otro. En Espressivo lo vivimos cada año como un recordatorio de que el arte tiene el poder de encender la esperanza”, compartió la directora general del teatro, Natalia Rodríguez Mata.

Bajo la dirección del experimentado actor Rodrigo Durán Valverde, la producción 2025 incorpora una energía renovada, con énfasis en el teatro físico, el humor y la interacción con el público.

“Queremos devolverle al montaje la frescura del juego, potenciar la comedia sin perder la hondura del relato. Cuando reímos juntos, el mensaje llega más lejos”, comentó Durán.

La obra presenta un elenco de siete intérpretes que dan vida a más de treinta personajes, incluyendo a Carlos Alvarado como Scrooge y a Daniel Murillo, Stephanie Jiménez, Bárbara Alpízar, Rosibel Carvajal, Erick Córdoba y Edder Porras como el talentoso ensamble. Además, los músicos Fabián Arroyo y Jose Arturo Calvo interpretan varias melodías en vivo.

La puesta en escena destaca por su diseño escenográfico victoriano y londinense, creado por Roger Robles, que combina realismo clásico con elementos mágicos. A ello se suma el diseño visual de Gustavo Abarca, la coreografía de Elena Durán y la preparación vocal de Fabián Arroyo, logrando una experiencia teatral visualmente deslumbrante y musicalmente cautivadora.

A lo largo de 18 temporadas consecutivas, Un Cuento de Navidad se ha convertido en un ritual familiar y en un referente del teatro nacional. Cada diciembre, cientos de familias acuden a Espressivo para celebrar el espíritu de la Navidad a través del arte escénico.

“Este espectáculo es más que una obra: es una experiencia compartida que ha acompañado el crecimiento de generaciones. Su permanencia demuestra que el teatro puede ser tradición, reflexión y alegría al mismo tiempo”, agregó Rodríguez.

Las funciones del tradicional montaje se realizarán en Teatro Espressivo, segundo piso en Momentum Pinares, el viernes 19 (8 p.m.), sábado 20 (3 p.m. y 8 p.m.), domingo 21 (2 p.m. y 6 p.m.), lunes 22 (6 p.m.), martes 23 (6 p.m.), jueves 25 (6 p.m.), viernes 26 (6 p.m.), sábado 27 (3 p.m. y 8 p.m.) y domingo 28 de diciembre (2 p.m. y 6 p.m.).

Las entradas para este espectáculo tienen un costo de ¢16.250 (más IVA y cargos por servicios incluidos). Además, se han habilitado algunas promociones especiales:

-Precio especial para jóvenes de 18 a 25 años: 18% de descuento. El teatro también ofrece otroa descuentos y modos de pago.

Los boletos regulares y las promociones se pueden adquirir en Teatro Espressivo, ingresando a www.espressivo.cr, llamando al teléfono 2267-1818 o escribiendo al Whatsapp 6360-9158.