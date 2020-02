Empero, volvamos a las mañanas. Lord George Gordon Byron es un poeta joven como mandado a hacer por el posterior Romanticismo para que sirva de modelo al artista –más que contestatario– respondón. A veces, un romántico es un hombre de letras que pasa a las acciones y que tal vez muera en ellas. Lord Byron no tiene madera de árbol; no se está quieto; no echa raíces: sus raíces lo echan; ansía que sus años pasen a la historia pues ve que, en otros, la historia no ha pasado por los años.