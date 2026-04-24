Áncora

Las controvertidas ‘Divinas palabras’: un montaje teatral que provocó debates en el escenario costarricense

El legado de Valle-Inclán en el teatro de Costa Rica también llegó con un montaje muy controvertido.

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Por Olga Marta Mesén S.
Parte del elenco de 'Divinas palabras' en 1981.
PARTE DEL ELENCO DE DIVINAS PALABRAS-.jpg (ARCHIVO HISTORICO DEL TEATRO NACIONAL/ARCHIVO HISTORICO DEL TEATRO NACIONAL - SIGNATURA-TN-AH-037-109)







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