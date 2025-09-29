‘La vegetariana’, de Han Kang: Una historia construida por incomprensiones

En una entrevista al Booker Prize, la ganadora del Premio Nobel del 2024, Han Kang, menciona que encuentra “interesante el ver las diferencias sutiles entre culturas y generaciones en la interpretación de La vegetariana”.

Escrita entre los años 2003 y 2005 y publicada en el 2007, La vegetariana fue la primera novela de la autora en ser traducida al inglés. En el 2016, un año después de haber lanzado la traducción, la novela es galardonada con el Man Booker International Prize, premio que reconoce tanto la labor de quien escribe como de quien tradujo la obra. El éxito de Han Kang se debe, también, a cómo sus traducciones han podido colocarla en otros mercados y así lograr resonar con tanta fuerza en otras partes del mundo

La vegetariana detalla la historia de Yeong-hye, una diseñadora gráfica y ama de casa que vive en Seúl, Corea del Sur. Tras una serie de sueños vívidos y sangrientos, en los cuales ella puede evidenciar la brutalidad de la condición humana, Yeong-hye decide dejar de comer carne. Su decisión marca de manera profunda a quienes la rodean, los cuales se convierten en los narradores de su historia: su esposo, su cuñado y su hermana.

'La vegetariana', novela de Han Kang. (Sitio web Librería Internacional)

Desde un inicio, dejar de comer carne se vuelve una discusión colectiva sobre qué puede y qué no puede hacer ella con su cuerpo— y su vida. Al final de la primera parte, su esposo, desesperado y avergonzado por el comportamiento de Yeong-hye, la lleva a una intervención familiar disfrazada de cena. El evento culmina cuando su padre, iracundo e incapaz de entender a su hija, le fuerza un trozo de carne por la garganta. Ella no solo se resiste, sino que, frente a todos, se corta a sí misma.

Este acto de rebelión desencadena una serie de eventos en los cuales Yeong-hye es violentada de distintas formas, por distintos miembros de la familia. Su hermana, la única voz femenina y la única que parece empatizar con ella, no solo se enfrenta a las consecuencias que han tenido todas tales violencias en su hermana, sino que también encara cómo la vida de ella también se ha visto afectada.

Uno de los aspectos más impresionantes de La vegetariana es cómo la novela presenta distintos tipos de violencia hacia cuerpos femeninos. Y no solo eso, esta violencia inicia por la decisión de la protagonista de ejercer autonomía sobre su propio cuerpo — específicamente, su dieta. La vorágine de violencia a lo largo de las tres partes es detallada con muchísima sutileza. No son necesariamente las acciones de los personajes, sino la sensorialidad de las descripciones e impasividad de los monólogos internos, que generan un ambiente oscuro y de fricción constante.

Kang logra un retrato creíble de la protagonista por medio de una serie de voces que no la comprenden, que la odian, la objetiviza o le tienen lástima. Pero, es por medio de la falta de comunicación, que la audiencia logra cuál es su deseo más visceral: el salvarse a sí misma al convertirse en una planta. Y es por medio de relatos y personajes poco confiables que Han Kang construye un relato poderoso, increíblemente sutil y con una capacidad impresionante para proyectarse en la realidad de las personas que la leen.