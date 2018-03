Italia fue la cuna de Roma, pero Roma no fue toda Italia. La ciudad fue fundada (de acuerdo a la leyenda) en el siglo VIII a. C. en el centro del Lacio (de allí viene el idioma latino que, tras muchas variantes, da origen al español). En sus primeros 200 años asume la forma de gobierno monárquico, pero en 509 a. C. los romanos deciden expulsar al último de sus reyes.