Áncora

La nueva novela de Thomas Pynchon: Un tiquete a la paranoia y el exilio

El escritor estadounidense Thomas Pynchon regresa con Shadow Ticket, una novela de detectives con muchas connotaciones políticas.

EscucharEscuchar
Por Rodrigo Muñoz González
Retrato del autor estadounidense Thomas Pynchon como estudiante de último año de secundaria, a los 16 años, en la Oyster Bay High School. La imagen está recortada de una foto del equipo del anuario, The Oysterette, del cual Pynchon era el editor, 1953
Retrato del autor estadounidense Thomas Pynchon como estudiante de último año de secundaria, a los 16 años, en la Oyster Bay High School. La imagen está recortada de una foto del equipo del anuario, The Oysterette, del cual Pynchon era el editor, 1953 (Dominio Público/Dominio Público)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Thomas PynchonliteraturanovelaEstados Unidoshistoria

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.