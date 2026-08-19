Áncora

La historia del reto fotográfico en Costa Rica que nació con 53 participantes y sigue creciendo

Conozca el reto fotográfico en Costa Rica impulsado por Carla Saborío, sus dinámicas en blanco y negro y el nuevo libro de ejercicios ‘Luz & Sombra’

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Por Fernando Chaves Espinach
Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025.
Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. (Carla Saborío Rodríguez/Cortesía de Carla Saborío)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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