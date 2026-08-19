La historia del reto fotográfico en Costa Rica que nació con 53 participantes y sigue creciendo

Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025.

El reto fotográfico inició en julio de 2023. Carla Saborío Rodríguez, fotógrafa editorial y comercial, tuvo la iniciativa de organizar un ejercicio fotográfico con quienes quisieran acompañarla. 53 personas participaron en ese primer reto.

Desde entonces, cada dos meses organiza una semana de reto fotográfico con una participación promedio de 70 a 80 personas. En una semana de creación fotográfica guiada los participantes fotografían su vida cotidiana en blanco y negro; mediante la fotografía cada persona experimenta el proceso creativo de observar, decidir y capturar.

Participan personas de diversas profesiones (“no fotógrafas”) utilizando la cámara de su teléfono inteligente al mismo tiempo que participan profesionales de la fotografía usando equipo fotográfico. El ejercicio real es fotografiar por el placer de fotografiar y sentir esa sensación de logro que otorga encontrar una buena fotografía en lo cotidiano.

Desde el 2023 hasta este momento del 2026, Carla ha organizado 16 retos fotográficos. En 2023 y en 2025 gestionó la impresión de foto libros exclusivos para los participantes y ahora ha publicado el primer libro de ejercicios Luz & Sombra. Se trata de un libro de texto con las guías del reto, ejercicios complementarios para mejorar la habilidad en el encuadre y composición, además de información acerca de cómo realizar el reto fotográfico, la fotografía blanco y negro y la fotografía cotidiana.

El arte de capturar el instante

Un recorrido por la historia y las técnicas para crear fotografías memorables

Evento en vivo

El Día Internacional de la Fotografía se celebrará el 19 de agosto a las 6:30 pm en la Librería Internacional de Multiplaza Escazú con una charla de Carla Saborío.

“Haré una breve retrospectiva de la evolución de la fotografía, llegando a la democratización, accesibilidad e inclusión actual que promuevo en el libro”, explica la fotógrafa. También será el lanzamiento del libro Luz & Sombra.

Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. La base del reto es la fotografía cotidiana y siempre la fotografía en blanco y negro. ( Jonathan Chaves Quesada/Cortesía de Carla Saborío)

Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. (Susana Santamaría Villegas/Cortesía de Carolina Parra)

Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. (Sebastián González Rodríguez/Cortesía de Carla Saborío)

Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. (Erika Chavarría Aguilar/Cortesía de Carla Saborío)

Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. (Marco Barrantes Fonseca/Cortesía de Carla Saborío)

Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. (Daniel Soto Acosta/Cortesía de Carla Saborío)

Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. (Carlos Martínez Montoya/Cortesía de Carla Saborío)

Fotografías creadas por los participantes del Reto fotográfico "Luz y Sombra" en marzo del 2025. La base del reto es la fotografía cotidiana y siempre la fotografía en blanco y negro. (Minor Espinoza Padilla/Cortesía de Carla Saborío)