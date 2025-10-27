Áncora

La esencia pura de una vida sencilla: Vea las imágenes de un viaje a Grecia en el lente de Leo Carvajal

La lente de Leo Carvajal nos abre la puerta a un mundo en el que ya vivimos, pero que pocas veces logramos ver. Estas imágenes forman parte del libro fotográfico ‘Grecia + Barcelona’

EscucharEscuchar
Por Leah Filloy y Leo Carvajal
La lente fotográfica de Leo Carvajal nos abre la puerta a un mundo en el que ya vivimos, pero que pocas veces logramos ver
El fotógrafo Leo Carvajal nos transporta a Grecia con su lente. (Leo Carvajal/Leo Carvajal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.