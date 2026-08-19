‘La casa de Bernarda Alba’ llega al escenario con una nueva generación de actores

Puesta en escena de 'La casa de Bernarda Alba' por estudiantes del Teatro La Comedia.

Hace 90 años fue asesinado el gran poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, pero su obra se difundió sin cesar durante todo el siglo XX. La casa de Bernarda Alba, uno de sus clásicos, ha marcado la historia del teatro y la danza de Costa Rica, y aquí hay una nueva interpretación en su conmemoración.

Minor Hernández Jiménez dirige la puesta en escena con los estudiantes del Teatro La Comedia, donde presentarán su abordaje a este reto escénico. Conversamos con el actor y director para conocer este abordaje.

- ¿Por qué esta propuesta y por qué ahora?

- Elegimos La casa de Bernarda Alba porque, además de ser una de las grandes obras de Federico García Lorca, ofrece un material extraordinario para la formación de actores. Nuestros intérpretes son estudiantes de nivel avanzado de actuación, y queríamos enfrentarlos a un texto que les exigiera profundidad, construcción de personaje, manejo del subtexto, tensión dramática, escucha y comprensión del contexto en el que viven los personajes.

“Presentarla precisamente ahora tiene además un significado muy especial. En agosto se conmemoran 90 años de la muerte de Federico García Lorca, asesinado en 1936. Nos pareció que la mejor manera de recordar a un dramaturgo es haciendo aquello para lo que escribió: volver a llevar sus palabras al escenario.

“No queríamos recordar a Lorca solamente hablando de él. Queríamos recordarlo haciendo teatro. Noventa años después de su muerte, sus personajes vuelven a tener voz sobre un escenario y, en esta ocasión, a través de una nueva generación de actores”.

'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, se presentará el domingo 23 de agosto, en el Centro Comercial El Pueblo. (Minor Hernández/Cortesía de Teatro La Comedia)

- ¿Quiénes participan?

- La puesta en escena está interpretada por estudiantes de nivel avanzado de actuación teatral del Teatro La Comedia, (Froilán Monge, Thelma Martínez, Léster Chamorro, Stefanos Koutsowris, Maykol Brenes, Andoni Muñoz, Vera Molina, Omar Artavia, Marlene Salazar y Dilana Umaña) como parte de su proceso de formación.

“La obra fue escrita por Federico García Lorca y esta puesta en escena se realiza bajo mi dirección. Para los estudiantes representa también la oportunidad de enfrentarse a uno de los grandes textos de la dramaturgia universal desde las herramientas que han adquirido durante su formación.

“Como profesor, me interesa que un estudiante avanzado no solamente aprenda a actuar, sino que aprenda a sostener un personaje complejo, comprender un gran texto y descubrir todo aquello que un personaje comunica incluso cuando no está hablando”.

- ¿Cómo enfocaron este montaje y qué elementos quisieron destacar?

-Nuestro interés principal está en la tensión entre la represión y la libertad.

“La casa que gobierna Bernarda funciona prácticamente como un mundo cerrado: existen normas, apariencias, silencios, miedo, autoridad y deseos que no pueden expresarse libremente. Frente a eso aparecen personajes que necesitan vivir, amar, decidir y encontrar su propia identidad.

“Precisamente ahí encontramos uno de los puntos que hacen que Lorca continúe siendo tan actual. La casa de Bernarda Alba fue escrita hace 90 años, pero muchas de las preguntas que plantea siguen vigentes: cuánto de nuestra vida decidimos nosotros y cuánto decidimos en función de lo que la familia, la sociedad o los demás esperan de nosotros.”

“También hemos trabajado especialmente los silencios, las miradas, las relaciones de poder, el subtexto y la tensión entre los personajes, porque en Lorca muchas veces lo más importante no está solamente en lo que se dice, sino en aquello que el personaje necesita decir y no puede”.

'La casa de Bernarda Alba' se presenta en conmemoración de los 90 años del asesinato de Federico García Lorca. (Minor Hernández/Cortesía de Teatro La Comedia)

- ¿Por qué consideran importante acercar esta obra a las nuevas generaciones?

- Porque los clásicos permanecen vivos cuando una nueva generación logra encontrarse dentro de ellos. Federico García Lorca fue uno de los grandes poetas y dramaturgos españoles del siglo XX. Sin embargo, nuestro objetivo no es que los estudiantes lo perciban únicamente como un autor que pertenece a los libros de historia.

Queremos que descubran por qué todavía se representa. En La casa de Bernarda Alba encontramos temas como la libertad, la autoridad, las apariencias sociales, los conflictos familiares, el deseo, la frustración, el enfrentamiento generacional y la necesidad de decidir sobre la propia vida.

“Cuando un estudiante joven descubre que puede reconocerse, cuestionarse o emocionarse con un texto escrito hace nueve décadas, el clásico deja de ser antiguo. En ese momento vuelve a estar vivo”.

Para asistir al espectáculo

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, se presentará el domingo 23 de agosto de 2026, a las 12:30 p. m., en el Teatro La Comedia, ubicado en el Centro Comercial El Pueblo, en San José.

La puesta en escena está a cargo de estudiantes de nivel avanzado de actuación teatral del Teatro La Comedia, bajo la dirección del Prof. Minor Hernández Jiménez.

Elenco: Froilán Monge, Thelma Martínez, Lester Chamorro, Stephanos Koutsowris, Maykol Brenes, Andoni Muñoz, Vera Molina, Omar Artavia, Marlene Salazar y Dilanna Umaña.

Reservaciones: 6181-5722.