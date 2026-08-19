Áncora

‘La casa de Bernarda Alba’ llega al escenario con una nueva generación de actores

En los 90 años de la muerte de Federico García Lorca, estudiantes del Teatro La Comedia se aventuran con el clásico escénico

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Por Fernando Chaves Espinach
Puesta en escena de 'La casa de Bernarda Alba' por estudiantes del Teatro La Comedia.
Puesta en escena de 'La casa de Bernarda Alba' por estudiantes del Teatro La Comedia. (Minor Hernández/Cortesía de Teatro La Comedia)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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